شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُخمد "فتنة" حراسة المرمى قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على إنهاء عدد من الملفات عقب فوز الفريق على نظيره زيسكو يونايتد الزامبى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما أول أمس الجمعة، على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت لصالح الزمالك بثنائية نظيفة والتى سجلها المغربى أشرف بن شرقى ومصطفى محمد.

وجاء على رأس تلك الملفات التى تم إغلاقها فى الزمالك هو إخماد فتنة حراسة المرمى بالزمالك، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الأبيض فى غرفة ملابس اللاعبين عقب مباراة زيسكو يونايتد الزامبى، والتى أكد خلالها أنه لا يوجد أحد يتدخل فى رؤية الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، مؤكدًا أنه صاحب القرار الأول والأخير فى إشراك اللاعبين، حيث قال أنه لا يوجد فرق بين ثنائى حراسة المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل أو حتى الحارس الصاعد محمد صبحى، وأن الفيصل فى مشاركة أحدهم هو الفرنسى كارتيرون، حيث طالب اللاعبين بالصبر فى مسألة المشاركة بالمباريات والتحلى بروح الجماعة؛ خاصة أن الفريق يشارك فى أكثر من بطولة ويحتاج لجميع لاعبيه لضمان مواصلة المنافسة على البطولات لإسعاد الجماهير البيضاء.

Advertisements

ويسعى عواد للعودة للمشاركة فى المرحلة المقبلة خاصة إن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق قد يدرس الاعتماد عليه فى المواجهة المقبلة أمام الجونة، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، يسعى الأبيض لمواصلة الزحف نحو المنافسة على قمة الدورى، خاصة بعدما حقق الفريق الفوز فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة المحلية، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

وبذلك تم التأكيد على إن الجميع سيحصل على فرصته بحراسة مرمى الأبيض وفقا للمستوى الفنى فى التدريبات خاصة إن كارتيرون يعتمد على أبو جبل لتألقه مؤخراً مع الأبيض بعدما منح الفرصة فى البداية لعواد بحراسة مرمى الفريق بشكل أساسى قبل أن يعتمد فى المرحلة الأخيرة على أبو جبل بصورة أساسية كما سينهى الزمالك اليوم ملف صرف مستحقات اللاعبين بعدما وعد مرتضى منصور، اللاعبين، بصرف كافة المستحقات الخاصة بهم عقب الفوز على زيسكو.