شكرا لقرائتكم مصر المقاصة ضد انبي.. مواجهة زملكاوية خارج الخطوط بالدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل انبى المركز التاسع برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .

وطالب جهاز الكرة بالمقاصة لاعبيه بالتركيز على استغلال الفرص أمام المرمى للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة اليوم ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة فى مباراة انبى مكون من : "محمود حمدي ، أحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي وأحمد محسن، مصطفى شبيطة ومحمد مسعد ومحمد كنارية وميدو جابر ، شميلس بيكلي وعمرو مرعي".

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فى المقابل شدد حلمى طولان المدير الفنى لانبى على لاعبيه ضرورة الخروج من دوامة التعادلات التى تطارد الفريق البترولى فى مبارياته الأخيرة ويبدو التشكيل المتوقع لانبى فى مباراة المقاصة مكون من : " محمود جاد ،على فوزى ، إبراهيم يحيى ، أسامة جلال ، عبدالرحمن عماد ،كريم فؤاد ، محمد رزق ، أحمد العجوز ، محمد بسيونى ، محمد شريف ، محمود قاعود".