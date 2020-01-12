تشافي مدرباً لـ برشلونة.. ماذا قدم مع السد القطري ليكون مرشحاً لتدريب الفريق الكتالوني؟

- شريف الجنيدي

اشتعلت الأجواء داخل نادي برشلونة عقب الخروج أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وخسر برشلونة أمام أتليتكو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدقائق العشرة الأخيرة بعدما كان متقدماً بهدفين لهدف.

وأشعلت الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد بركان الغضب داخل جدران نادي برشلونة، حيث طالب الأعضاء بجانب الجماهير بضرورة إقالة المدير الفني الحالي للفريق إرنستو فالفيردي، والتعاقد مع مدرب جديد لقيادة "البلوجرانا" خلال الفترة المقبلة.

ويشعر الأعضاء ومحبي وعشاق برشلونة بأن هناك كارثة أخرى تلوح في الأفق على غرار كارثة الخروج المرير أمام كل من روما وليفربول في النسختين الماضيتين من دوري أبطال أوروبا، في حال استمرار فالفيردي.

وذكرت وسائل إعلامية إسبانية أن إدارة نادي برشلونة استقرت على إقالة المدرب الحالي للفريق إرنستو فالفيردي، وحددت بديله الذي يقود الفريق الموسم المقبل.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن مصادر خاصة لها قولها إن مسئولو برشلونة استقروا على تعيين النجم السابق للفريق الكتالوني، والمدرب الحالي لنادي السد القطري، تشافي هيرنانديز.

وأضافت المصادر أن إريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، وأوسكار جراو، الرئيس التنفيذي للنادي، اجتمعا أمس الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة، مع تشافي، لمعرفة نواياه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الاجتماع دام لساعتين، دون أن تذكر الشروط والبنود التي وضعتها الأطراف المشاركة.

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وأكدت الصحيفة أن فالفيردي أصبح خارج حسابات برشلونة، وأنه سيغادر منصبه عقب نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولو برشلونة عرضوا على تشافي تولي مهمة قيادة الفريق لمدة موسمين ونصف، تبدأ فوراً، إلا أن الأمر لم يكلل بالنجاح بسبب التزامات نجم خط وسط الفريق السابق مع نادي السد القطري.

ويرى النقاد الرياضيون أن الاستقرار على تشافي لقيادة برشلونة خلال الفترة المبلة قد يكون منطقياً خاصة وأنه يعل جيداً طريقة اللعب التي ترضي الجماهير، بالإضافة إلى سياسة النادي واحتياجات الفريق.



ولكن تجربة تشافي التدريبية ليست طويلة، حيث تشافي لم يقوم بتدريب أي فريق سوى السد القطري، لذا فالسؤال هنا: ماذا قدم أسطورة برشلونة ليكون مرشحاً وبقوة لتدريب الفريق الكتالوني؟

منذ توليه مهمة تدريب السد القطري تعرض تشافي للعديد من الانتقادات من قبل الجماهير بسبب تذبذب نتائج الفريق.

وقاد تشافي السد في 18 مباراة سواء في المسابقات المحلية أو في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي ودعها في الموسم الماضي من الدور نصف النهائي.

وحقق تشافي الفوز مع السد في 11 مباراة، وتعرض للهزيمة في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، ونجح لاعبو الفريق القطري في تسجيل 52 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفًا، وتوّج مع الفريق بلقب السوبر القطري.

ويتمتع فريق السد بقوة هجومية كبيرة، لكنه في الوقت ذاته يعاني على الصعيد الدفاعي، وذلك يتضح في عدد الأهداف الكبير التي سكنت شباك الفريق.

وتوقعت وسائل الإعلام رحيل تشافي عن تدريب السد عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها أمام الترجي التونسي بستة أهداف مقابل هدف في كأس العالم الأندية الأخيرة التي أقيمت في قطر، إلا أن إدارة النادي جددت الثقة في المدرب وفضلت استمراره.

وعلى ما يبدو أن إدارة السد القطري ستوافق على رحيل تشافي عن تدريب الفريق في حال عدم تحسن نتائج الفريق وحصد البطولات والتي أهمها بطولة دوري أبطال آسيا.