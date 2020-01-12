تشافي يؤكد لقاء أبيدال ويرفض الحديث عن تدريب برشلونة

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





أكد تشافي هرنانديز أنه التقى المدير الرياضي لبرشلونة المدافع الفرنسي السابق إريك أبيدال، لكنه رفض الحديث عن مسألة تركه السد القطري من أجل الاشراف على النادي الكاتالوني الذي تألق فيه كلاعب وأحرز معه جميع الألقاب الممكنة.

وأقر تشافي "لا يمكنني أن أخفي بأن حلمي هو تدريب برشلونة وقلت ذلك مراراً (...) الجميع يعرف أنني أشجع برشلونة من كل قلبي"، إلا أن استطرد "أنا أركز حاليا على السد (...) لا يمكنني أن أقول شيئا. أحترم برشلونة، أحترم فالفيردي، وأحترم ناديَّ. أنا سعيد جداً بتدريب السد".

وأكد تشافي انه التقى "صديقي" أبيدال، وان الأخير كان في الدوحة للاطمئنان على المهاجم الفرنسي لبرشلونة عثمان ديمبيلي المتواجد في العاصمة القطرية ضمن برنامج علاجي لإصابة يعاني منها في الفخذ.

وكانت إذاعة "كادينا سير" الكاتالونية أشارت الى ان أبيدال بحث مع تشافي احتمال تدريب الفريق للموسمين المقبلين، وأيضا لما تبقى من الموسم الحالي بحال التخلي عن المدرب الحالي إرنستو فالفيردي.

كما أشارت صحيفة "ماركا" الى ان أبيدال التقى تشافي في الدوحة، برفقة المدير التنفيذي للنادي الإسباني أوسكار غراو، ثم أكد مسؤول في السد السبت التقارير الصحافية عن وجود مفاوضات بين لاعب الوسط السابق والنادي الكاتالوني.

وقال المدير الرياضي للسد محمد غلام البلوشي في تصريحات لشبكة "بي ان سبورتس" القطرية "لن أنكر هذا الأمر. أكيد هناك مفاوضات بشأن تشافي والكل يتكلم عنها".

لكن البلوشي شدد على ان نجم خط الوسط الدولي السابق "حالياً موجود على دكة نادي السد، هو مدرب نادي السد (...) القرار الأخير يكون في يد إدارة نادي السد ويد المدرب ويد إدارة برشلونة".

وتابع "أقول حتى الآن تشافي مدرب نادي السد (...) نتمنى له التوفيق أينما كان".

Advertisements

وتأتي هذه التقارير غداة خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر الإسبانية في السعودية، والتي ستجمع مباراتها النهائية الأحد بين قطبي العاصمة ريال وأتلتيكو.

وزادت الخسارة من الضغوط على فالفيردي، على رغم ان النادي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن غريمه ريال الثاني.

ويتولى فالفيردي منصبه الحالي منذ صيف العام 2017، وقاد برشلونة خلال هذه الفترة الى لقبين في الدوري المحلي ولقب في كأس الملك.

ويشرف النجم الدولي السابق البالغ من العمر 39 عاما، على نادي السد هذا الموسم في تجربته الأولى على صعيد التدريب.

ولم يخف تشافي في مراحل سابقة، رغبته بتدريب برشلونة. وقال على هامش مشاركة السد في كأس العالم للأندية التي استضافتها الدوحة الشهر الماضي "لا يمكنني ان أخفي أن أحد أحلامي هو تدريب برشلونة بالطبع، لكن لا أعتقد أنه سيكون قريبا، هذا القرار لا يعود إلي".

وتولى النجم السابق تدريب السد في صيف 2019 بعدما أعلن اعتزال مزاولة كرة القدم كلاعب في صفوفه. وأمضى تشافي غالبية مسيرته مع النادي الكاتالوني حيث نشأ، قبل الانضمام الى السد في 2015.

وأحرز تشافي مع برشلونة سلسلة من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات، والدوري الإسباني ثماني مرات. كما كان نجم خط الوسط السابق ضمن جيل ذهبي لكرة القدم الإسبانية، وساهم في إحراز المنتخب لقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012.