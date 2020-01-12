شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: تحديد مواعيد الدور الثانى بعد مجموعات دورى الأبطال والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه سيتم تحديد موعد إنطلاق مباريات الدور الثاني للدوري عقب إنتهاء مباريات المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا و التي يشارك بها الأهلي والزمالك، والبطولة الكونفدرالية والتى يشارك بها فريقي المصري و بيراميدز ، لمعرفة مصير الفرق الأربعة من التأهل للأدوار التالية من عدمه ووضع الجدول الخاص بالدوري حتى نهايته، إلى جانب الإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر المتبقية وهو ما سيتم حسمه أيضاً يوم 10 فبراير عقب إنتهاء مباريات المجموعات.

من ناحية أخري، قرر مسئولو اتحاد الكرة إعتماد نظام المنسق الإعلامي فى مباريات الدوري و تحديداً مباريات الأهلي و الزمالك من أجل تسهيل مهمة وسائل الإعلام فى تغطية المباراة إلى جانب تنظيم المؤتمرات و إسنادها للمنسق الإعلامي بعد أن كان يتم إسنادها فى الماضي إلى مراقب لجنة المسابقات، فى ظل رغبة مسئولو الجبلاية لتطوير المنظومة الإعلامية بشكل محترف خلال الفترة المقبلة.

وعقدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعاً ودياً مع عدد من رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز، طالبوا خلاله أيضا بإعادة النظر فى مسألة اختيار الحكام لمباريات مسابقة الدورى الممتاز، وهو ما تفهمته لجنة إدارة الاتحاد ووعدت بحلها فى أسرع وقت ممكن، كما رفض الحضور بالإجماع إجراء أى تعديل على اجراءات القيد التى تم الإعلان عنها فى بداية الموسم، خاصة فيما يتعلق ببند الاستبدال وشددوا على أهمية أن تستكمل المسابقة بنفس الشروط التى بدأت بها.

وطالب الحضور بضرورة تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR مع بداية الدور الثاني، وهو ما أكدت لجنة إدارة الاتحاد على عزمها بتنفيذ ما وعدت به فى هذا الشأن والموعد.

Advertisements

كما حث رؤساء الأندية ومندوبوها الحاضرون للاجتماع لجنة إدارة الاتحاد على استمرار جهودها فى إعادة الجماهير لمباريات المسابقة.. وحضر الاجتماع المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى والنائب محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى وسمير حلبية رئيس المصرى وفايز عريبى رئيس نادى طنطا والمهندس أحمد حسن نائب رئيس نادى سموحة والمهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادى المقاولون .

كما حضر الاجتماع من جانب لجنة إدارة الاتحاد كل من محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوا اللجنة ووليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد.

من جانبه، أكد عمرو الجناينى أن الاجتماع مع الأندية كان مثمرا لوحدة الهدف بين الاتحاد والأندية خاصة فيما يتعلق بأمور المسابقة والتحكيم الذى كان محور اهتمام اللجنة منذ قدومها وتسير وفق الخطة الموضوعة لتطويره والمعلنة منذ اليوم الأول لعمل اللجنة وفى مقدمتها تطبيق تقنية VAR مع بداية الدور الثاني.

وقال الجناينى إن المجتمعين اطمئنوا للترتيبات التى يستعد الاتحاد لتطبيقها خلال الأيام المقبلة عن طريق إدارة المسابقات باستحداث وجود منسقين عامين ومنسقين إعلاميين لمباريات الدورى، والتى تأتى فى إطار مواكبة التحديثات والتطوير الواجبة فى ملاعب كرة القدم.