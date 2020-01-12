شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يقترب من العودة لتشكيل الزمالك الأساسى أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، الدفع بمصطفى فتحى فى التشكيل الأساسى للفريق فى المواجهة المقبلة أمام الجونة، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ويتطلع الزمالك لتحقيق الفوز بعد الانتصار فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة.

وشارك مصطفى فتحى كبديل فى تحقيق الفوز على زيسكو الزامبى، فى المباراة التى جمعت الفريقان على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت لصالح الزمالك بثنائية نظيفة والتى سجلها المغربى أشرف بن شرقى ومصطفى محمد ونجح مصطفى فتحى فى صناعة الفارق بالدقائق التى شارك بها أمام زيسكو خاصة فى تمريرة الهدف الثانى التى أدت إلى انفراد بن شرقى بالمرمى ليمررها لزميله مصطفى محمد الذى حول الكرة داخل شباك بطل زامبيا وسيحسم كارتيرون مدى إمكانية إعادة مصطفى فتحى للتشكيل الأساسى وفقا لحالته قبل موقعة الجونة.

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ويتطلع الزمالك إلى التركيز فى المنافسات المحلية قبل العودة لمنافسات البطولة الأفريقية التى حصد فيها مازيمبى الكونغولى، أول بطاقة تأهل لربع نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا عن تلك المجموعة التى تضم إلى جانبه كلاً من الزمالك وبريميرو دى أجوستو الأنجولى وزيسكو الزامبى، بعد خوض منافسات الجولة الرابعة وتصدر مازيمبى المجموعة بـ 10 نقاط ويليه الزمالك بـ7 نقاط، ويأتى بطل أنجولا فى المركز الثالث برصيد نقطتين بنفس رصيد زيسكو متذيل الترتيب.

وفى حالة فوز الزمالك على مازيمبى الكونغولى فى الجولة المقبلة سيتأهل الفريق الأبيض مُباشرة إلى ربع النهائى دون أية حسابات برصيد 10 نقاط، بغض النظر عن الترتيب حيث يحتاج الزمالك للصعود كأول المجموعة، الفوز على مازيمبى بنتيجة أكبر من 3 / 0، للتفوق فى المواجهات المباشرة حيث هُزم الزمالك فى الجولة الأولى من الفريق الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، وفى حالة تعادل الزمالك مع مازيمبى فى القاهرة، سيرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 8 نقاط ويرفع مازيمبى رصيده إلى 11 نقطة، وهنا ينتظر الزمالك نتيجة مباراة بريميرو دى أجوستو وزيسكو الزامبى والتى فى حالة نهايتها بفوز أحد الفريقان سيرفع رصيد إحداهما إلى 5 نقاط وبالتالى يكون الفارق مع الزمالك 3 نقاط ويتم انتظار الجولة الأخيرة التى سيحتاج فيها الأبيض إلى نقطة وحيدة بالتعادل مع بطل أنجولا للتأهل مُباشرة.