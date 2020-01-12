شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يبحث عن إنهاء دوامة التعادلات أمام مصر المقاصة فى السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مصر المقاصة نظيره انبى فى تمام الخامسة عصر اليوم الأحد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريقين بظروف متشابهة حيث تعادل الفريق الفيومى مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع الاتحاد السكندري سلبياً فى إطار نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل انبى المركز التاسع برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .

Advertisements

وطالب جهاز الكرة بالمقاصة لاعبيه بالتركيز على استغلال الفرص أمام المرمى للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة اليوم ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة فى مباراة انبى مكون من : "محمود حمدي ، أحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي وأحمد محسن، مصطفى شبيطة ومحمد مسعد ومحمد كنارية وميدو جابر ، شميلس بيكلي وعمرو مرعي".

فى المقابل شدد حلمى طولان المدير الفنى لانبى على لاعبيه ضرورة الخروج من دوامة التعادلات التى تطارد الفريق البترولى فى مبارياته الأخيرة ويبدو التشكيل المتوقع لانبى فى مباراة المقاصة مكون من : " محمود جاد ،على فوزى ، إبراهيم يحيى ، أسامة جلال ، عبدالرحمن عماد ،كريم فؤاد ، محمد رزق ، أحمد العجوز ، محمد بسيونى ، محمد شريف ، محمود قاعود".