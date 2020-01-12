ينتظر عشاق كرة القدم الإسبانية من جميع أنحاء العالم ، مساء اليوم الأحد ، مباراة مثيرة بين فريقي ريال مدريد وأتليتكو مدريد ، في المباراة التي تعرف باسم ديربي مدريد ،وذلك في مباراة نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني والمقامة علي أراضي المملكة العربية السعودية .
موعد مباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد بالسوبر الإسباني :- تنطلقمباراة نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتليتكو مساء اليوم الأحد في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة ، والعاشرة بتوقيت أبوظبي .
القنوات الناقلة لنهائي السوبر الإسباني بينريال مدريد و أتليتكو :- ويمكنكم متابعة مباراة نهائي السوبر الإسباني بين فريقي ريال مدريد و أتليتكو مدريد عبر شاشة قناة بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبيKSA Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي فارس عوض KSA Sports 3 HD وصعد فريق ريال مدريد إلي مباراة نهائي السوبر الإسباني بعد أن فاز علي فالنسيا في مباراة نصف النهائي بثلاثية مقابل هدف ، بينما صعد أتليتكو مدريد ليلعب مباراة اليوم أمام الفريق الملكي ، بعد الفوز علي برشلونة في نصف النهائي بثلاثية مقابل هدفين .
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي موعد نهائي السوبر الإسباني بين الريال وأتليتكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.