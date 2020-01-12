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تعرف علي موعد نهائي السوبر الإسباني بين الريال وأتليتكو مدريد

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ينتظر عشاق كرة القدم الإسبانية من جميع أنحاء العالم ، مساء اليوم الأحد ، مباراة مثيرة بين فريقي وأتليتكو مدريد ، في المباراة التي تعرف باسم ديربي مدريد ،وذلك في مباراة نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني والمقامة علي أراضي المملكة العربية .

موعد مباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد بالسوبر الإسباني :- تنطلق

مباراة نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتليتكو مساء اليوم الأحد في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة ، والعاشرة بتوقيت أبوظبي .

القنوات الناقلة لنهائي السوبر الإسباني بين

ريال مدريد و أتليتكو :- ويمكنكم متابعة مباراة نهائي السوبر الإسباني بين فريقي ريال مدريد و أتليتكو مدريد عبر شاشة قناة بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبيKSA Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي فارس عوض KSA Sports 3 HD وصعد فريق ريال مدريد إلي مباراة نهائي السوبر الإسباني بعد أن فاز علي فالنسيا في مباراة نصف النهائي بثلاثية مقابل هدف ، بينما صعد أتليتكو مدريد ليلعب مباراة اليوم أمام الفريق الملكي ، بعد الفوز علي في نصف النهائي بثلاثية مقابل هدفين .
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