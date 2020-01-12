تعرف علي موعد نهائي السوبر الإسباني بين الريال وأتليتكو مدريد

ينتظر عشاق كرة القدم الإسبانية من جميع أنحاء العالم ، مساء اليوم الأحد ، مباراة مثيرة بين فريقي ريال مدريد وأتليتكو مدريد ، في المباراة التي تعرف باسم ديربي مدريد ،وذلك في مباراة نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني والمقامة علي أراضي المملكة العربية السعودية .

موعد مباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد بالسوبر الإسباني :- تنطلق

مباراة نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتليتكو مساء اليوم الأحد في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة ، والعاشرة بتوقيت أبوظبي .

القنوات الناقلة لنهائي السوبر الإسباني بين