موعد مبارة روما و يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ينتظر عشاق كرة القدم مساء اليوم الأحد مباراة قمة إيطالية مثيرة بين فريقي روما ويوفنتوس ، وذلك في المباراة التي تجمع بين الفريقين علي ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة روما ، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي .
موعد مباراة روما ويوفنتوس بالدوري الإيطالي :-تنطلق مباراة القمة الإيطالية بين فريقي روما ويوفنتوس مساء اليوم الأحد في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة ، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي .
القنوات الناقلة لمباراة روما ويوفنتوس بالدور الإيطالي :- ويمكنكم متابعة لقاء روما ويوفنتوس بالدوري الإيطالي عبر شاشة قناة بصوت المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف .beIN Sports HD 4 ويدخل فريق يوفنتوس مباراة اليوم محتلا وصافة الكالشيو برصيد 45 نقطة ، بينما يأتي روما في المركز الخامس برصيد 35 نقطة ، بعد أن خاض كلا الفريقين 18 لقاء بالدوري الإيطالي
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