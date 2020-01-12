مواعيد مباريات اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي

تستكمل اليوم الأحد مبارايات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي ، حيث تقام مباراتان ينتظرهما عشاق الكرة الإنجليزية من جميع انحاء العالم .

وإليكم مواعيد مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي :- بورنموث × واتفورد يستضيف فريق بورنموث نظيره واتفورد مساء اليوم في تمام الرابعة بتوقيت

القاهرة ، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة ، والسابعة بتوقيت أبوظبي ، علي ملعب فيتالتي ، ويدير اللقاء طاقم تحكيمي بقيادة الإنجليزي مايك دين ، ويمكنكم متابعة هذا اللقاء عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2 أستون فيلا × مانشستر سيتي

كما يستضيف فريق أستون فيلا نظيره مانشستر سيتي مساء اليوم في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي ، علي ملعب فيلا بارك ، ويدير المباراة طاقم تحكيمي بقيادة جونثان موس ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 2