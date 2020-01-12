الزمالك يستأنف مرانه استعدادًا لمباراة الجونة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمربطولة الدوري المصري الممتاز.
وعلى ناحية أخرى، طالب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدمبنادي الزمالك لاعبي الفريق بغلق ملف مباراة زيسكو والتركيز في مباراة الجونة القادمة بالدوري.
وكان الزمالك حققَّ الفوز على ويسكو بهدفين دون رد سجل الهدف الأول أشرف بن شرقي والثاني مصطفى محمد.
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