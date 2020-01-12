اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش أستون فيلا

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يحل فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضيفًا ثقيلاً على نظيره أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة مساء اليوم الأحد على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2020/2019 .

فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا يدخل المباراة وهو في قمة معنوياته بعد الفوز على غريمه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف الثلاثاء الماضي على ملعب الإحلام أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر في ديربي مدينة مانشستر في إطار مباراة الذهاب لمباراة الدور نصف النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية، وقبلها الفوز على فريق بورت فايل بأربعة أهداف لهدف في مباراة دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ونجح مانشستر سيتي العودة لطريق الانتصارات من جديد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد الفوز على فريق شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين ثم الفوز على فريق إيفرتون بهدفين لهدف في مباراة الجولة الماضية.