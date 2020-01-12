شكرا لقرائتكم مندوب فيفا يصل القاهرة اليوم لبدء تدريب حكام تقنية الفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأوضح عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم استلام المعدات الخاصة بتقنية الـvar بعد إنهاء الإفراج الجمركي عنها من مطار القاهرة، لافتا إلى أن تقنية الـvar ستساعد الحكام فى الدوري المصري على إنهاء العديد من الازمات و الإنتقادات التى كانت توجه لهم و الأخطاء التى كانت تشهدها بعض المباريات بدون قصد ، وسيكون تطبيق التقنية إضافة للكرة المصرية كأول دولة تطبق نظام الفار فى الكرة الأفريقية و أن تطبيق تقنية " VAR" خلال مباريات الدور الثانى من بطولة الدورى المصرى أمر نهائى، وأنهم ينتظرون موافقة وزارة الشباب و الرياضة والجهات المعنية فقط عقب الاتفاق مع أحد الشركات العالمية لمدة 3 سنوات ونصف.

وكشف فضل أن تدريب الحكام على التعامل مع تقنية " VAR" سيتم بالتنسيق مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام ويجهز مسؤولو الجبلاية لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو خلال الدور الثاني للدوري.. وحدد اتحاد الكرة يوم 13 يناير الجاري موعداً لبدء تدريب الحكام على تقنية الفيديو تمهيدا لتطبيقها في الدوري الثاني.

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ويستضيف ستاد القاهرة التدريبات الخاصة بتقنية الفيديو، بعدما أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع شركة اسبانية التي تولت تطبيق التقنية في أمم أفريقيا 2019 للكبار.