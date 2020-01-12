شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد طلائع الجيش.. الدراويش يستدرجون طارق يحيي بالدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويحتل الإسماعيلى الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

وتعد مباراة اليوم الظهور الأول للفرنسى ديديه جوميز مديراً فنياً للإسماعيلى بعد توليه المسئولية خلفاً لأدهم السلحدار ومن قبله الصربى ميودراج ويسعى المدرب الفرنسى لخطف النقاط الثلاث لترك انطباع جيد لدي جماهير الدراويش ،ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الطلائع مكون من : " محمد مجدى - محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – أحمد أيمن - محمد بيومى – عماد حمدى - بيكيتى سيلفا – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى - محمد الشامى".

فى المقابل طالب طارق يحيى المدير الفنى للطلائع لاعبيه بإستعادة الانتصارات والتركيز الدفاعى لتلافى الاخطاء الساذجة التى تكلف الفريق نقاط مؤثرة بمشوار الدوري ،ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الدراويش مكون من : "محمد بسام ، على الفيل، محمود سامى، أحمد سامى، عاصم صلاح ، عمرو عماد، مهند لاشين، أحمد سمير، أحمد كابوريا، أحمد عبد الرحمن زولا ، كريم طارق".