قال الكابتن "ضياء السيد" مدرب منتخب مصر السابق,أن الأهلي كان سيئا أمام بلاتينيوم وعانى من التفكك وتراجع اللياقة البدنية وتابع "السيد" خلال لقائه ببرنامج "الماتش" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : بلاتينيوم فريق ضعيف وكان يجب على الأهلي السفر إلى زيمبابوي بطائرة خاصة، لتجنب أي حالة من حالات الإرهاق, ويجب على فايلر تطوير المنظومة الدفاعية

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كانت هذه تفاصيل خبر ضياء السيد لـ فايلر: دفاع الأهلى يحتاج للتطوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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