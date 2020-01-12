شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة ودية باتحاد الكرة اليوم لحسم موعد مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اليوم اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، جلسة ودية بمقر الاتحاد لمناقشة الموعد النهائى لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، ومكان إقامته بشكل نهائى.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بشكل مبدئى على إقامة مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي بصفته بطل الدوري للنسخة الأخيرة ، مع الزمالك بطل كأس مصر للموسم المنقضى يوم 20 فبراير المقبل بأبو ظبي بالإمارات بعد الإتفاق مع الاتحاد الإماراتي وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للجبلاية على العديد من الامور التنظيمية الخاصة باللقاء الذى يقام فى التاسعة مساء الخميس 20 فبراير.

كما أستقر مسئولو اتحاد الكرة على ترحيل مباراة القمة التى كانت ستجمع الأهلي و الزمالك فى بطولة الدوري و التى كان مقرراً لها 19 فبراير إلى موعد جديد وتحديداً سيقام فى نفس الشهر ، وترحيل موعدها مع موعد مباراة السوبر و التى كان محدداً لها موعد مبدئي يوم 23 فبراير ، على أن يعلم مسئولو الجبلاية خلال الساعات المقبلة عن الموعد الرسمي للسوبر و مباراة القمة.

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وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، إسناد ملف مباراة السوبر المصرى بالكامل إلى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لتحديد موعد ومكان السوبر النهائى، والتنسيق مع شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوى للترتيبات الخاصة بالمباراة لخروج اللقاء فى أبهى صوره.

وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك ستقام فى أبو ظبى خلال شهر فبراير المقبل كعادتها فى السنوات الأخيرة، حيث أقيمت عدة مباريات سوبر مصرى فى الإمارات والتى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وأبرزها مباريات الأهلى ضد الزمالك والأهلى ضد المصري، حيث يرتبط البلدان بعلاقات رياضية وسياسية طيبة، ترجمت فى الفترة الأخيرة بإقامة مباريات مصرية هناك وحتى للمنتخب الوطنى الأول وشهدت مبارياته أيضًا حضورا جماهيريا كبيرا.