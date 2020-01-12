قرر اتحاد الكرة، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ليوم 24 فبراير المقبل، بدلاً من إقامتها يوم 19 ، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.
كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد اعتمدت ،في اجتماعها أمس السبت، برئاسة عمرو الجنايني، الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل، عضو اللجنة، لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك في الإمارات.
وأكد اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن مواجهة السوبر بين الأهلي والزمالك ستقام بشكل رسمى على ستاد محمد بن زايد فى أبو ظبى وهو ملعب الجزيرة الإماراتى يوم 20 فبراير.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا .. السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 20 فيراير في الإمارات وتأجيل قمة الدوري إلي 24 فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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