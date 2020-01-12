شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود طمعان فى سموحة فى ليلة وداع حسام حسن فى المكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف حرس الحدود نظيره سموحة فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الحرس بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق انتصارين على التوالى على حساب بيراميدز بهدف دون رد ثم على الطلائع بثلاثية مقابل هدفين فى المقابل خسر سموحة مباراته الأخيرة من وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل حرس الحدود المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 17 نقطة أيضاً بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .

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وطالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لاسيما فى الديربى السكندرى وأمام المنافس المباشر فى جدول المسابقة سعياً لإقتحام المربع الذهبى ، ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود فى مباراة سموحة مكون من : "أحمد السعدني ، عمرو الحلواني، مصطفى الزناري، خالد سامي، حسن مجدي ، محمد شطة، مصطفى جمال، محمد أسامة ، انتوني لوكاسا، أحمد شرويدة، نانا انطوى".

فى المقابل ستكون مباراة اليوم هى الأخيرة لحسام حسن مديراً فنياً لسموحة بعد اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق لذا طالب لاعبيه بتحقيق النقاط الثلاث حتى تكون نهاية سعيدة لرحلته مع الفريق السكندرى ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام الحدود مكون من : "الهانى سليمان ، كريم يحيى ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، خالد عبد الفتاح ، ناصر ماهر ، يوسف ديوب ، إسلام جمال ، محمد نادى ، حسام حسن ، رونالد وانجا".