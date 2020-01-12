شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف وضعت مصطفى محمد فى وصافة هدافى أبطال أفريقيا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك فى أن يتواجد وصافة ترتيب هدافى دورى ابطال أفريقيا لرصيد 6 أهداف بعدما أحرز الهدف الثانى فى فوز فريقه على زيسكو الزامبى مساء أمس ، ، متفوقا على زميله المغربى أشرف بن شرقى و حسين الشحات صانع ألعاب فريق الأهلى بفارق هدف بجدول ترتيب هدافى البطولة.
ويأتى مصطفى محمد خلف صاحب الصدارة التهديفية لبطولة دورى أبطال أفريقيا الجزائرى كريم العريبى لاعب النجم الساحلى 9 أهداف ، و يليه فى المركز الثالث كريستوفاو باسينسيا مابولولو لاعب بريميرو دى أوجوستو برصيد 5 أهداف .
تغلب فريق الزمالك بقيادة الفرنسى كالديرون على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال افريقيا، وأفتتح المغربى أشرف بن شرقي النتيجة للزمالك بعد مرور 4 دقائق وضاعف مصطفى محمد النتيجة في الدقيقة 89 .
وبهذا الفوز الزمالك يقترب من التأهل إلي دور الثمانية بدوري ابطال افريقيا ، بعد وصوله إلي النقطة السابعة محتلاً المركز الثاني ، حيث يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط والذي يواجه أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنقطتين وهو نفس رصيد زيسكو يونايتد الزامبي .
فيما يحتل فريق زيسكو يونايتد الزامبي المركز الثالث في المجموعة الاولي برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين امام الزمالك وأول أغسطس بينما تعرض لخسارتين امام مازيمبي الكونغولي والزمالك.
و يرصد الخليج 365 أهداف مصطفى محمد فى مشوار دورى أبطال أفريقيا فى الفيديوهات التالية :هدف مصطفى فى ديكيداها فى ذهاب دور الـ 64
هدفان فى ديكيداها الصومالى فى الإياب هدف مصطفى محمد فى جينيراسيون فوت فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا هدف مصطفى محمد فى الجولة الثالثة لدور المجموعات هدف مصطفى محمد فى زيسكو يونايتد فى الإياب
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