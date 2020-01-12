شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ اليوم التحضيرات لمواجهة الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة الجونة، فى الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية أمس السبت، بعد تحقيق الفوز على زيسكو الزامبى، فى المباراة التى جمعت الفريقان على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت لصالح الزمالك بثنائية نظيفة.

ويلتقى الزمالك مع الجونة، فى الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، على ملعب الأخير، وسيحرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض فى مران اليوم على الاطمئنان على حالة التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، بعدما تعرض للإصابة فى مباراة زيسكو الأخيرة، حيث أجرى له محمد أسامة، طبيب الفريق، عملية خياطة ف الرأس عبارة عن 4 غرز فى الرأس.

كما سيحرص المدرب الفرنسى على الحديث مع اللاعبين عن ضرورة غلق ملف المباراة الإفريقية والتركيز على مباراة الجونة المقبلة، لمواصلة الزحف نحو المنافسة على قمة الدورى، خاصة بعدما حقق الفريق الفوز فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

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ويتطلع الزمالك إلى التركيز فى المنافسات المحلية قبل العودة لمنافسات البطولة الأفريقية التى حصد فيها مازيمبى الكونغولى، أول بطاقة تأهل لربع نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا عن تلك المجموعة التى تضم إلى جانبه كلاً من الزمالك وبريميرو دى أجوستو الأنجولى وزيسكو الزامبى، بعد خوض منافسات الجولة الرابعة وتصدر مازيمبى المجموعة بـ 10 نقاط ويليه الزمالك بـ7 نقاط، ويأتى بطل أنجولا فى المركز الثالث برصيد نقطتين بنفس رصيد زيسكو متذيل الترتيب.

وفى حالة فوز الزمالك على مازيمبى الكونغولى فى الجولة المقبلة سيتأهل الفريق الأبيض مُباشرة إلى ربع النهائى دون أية حسابات برصيد 10 نقاط، بغض النظر عن الترتيب حيث يحتاج الزمالك للصعود كأول المجموعة، الفوز على مازيمبى بنتيجة أكبر من 3 / 0، للتفوق فى المواجهات المباشرة حيث هُزم الزمالك فى الجولة الأولى من الفريق الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، وفى حالة تعادل الزمالك مع مازيمبى فى القاهرة، سيرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 8 نقاط ويرفع مازيمبى رصيده إلى 11 نقطة، وهنا ينتظر الزمالك نتيجة مباراة بريميرو دى أجوستو وزيسكو الزامبى والتى فى حالة نهايتها بفوز أحد الفريقان سيرفع رصيد إحداهما إلى 5 نقاط وبالتالى يكون الفارق مع الزمالك 3 نقاط ويتم انتظار الجولة الأخيرة التى سيحتاج فيها الأبيض إلى نقطة وحيدة بالتعادل مع بطل أنجولا للتأهل مُباشرة.