بعد أنباء توليه برشلونة.. هل ينجح "تشافي" في تصحيح مسار الفريق؟

تصدر تشافي هيرنانديز، مدرب نادي السد القطري، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، خلال الساعات الماضية القليلة، وذلك عقب تردد أنباء بإنهاء الإجراءات النهائية لتوقيعه لتدريب برشلونة.

وكشف تشافي، عن موقفه من عرض نادي برشلونة لتدريب الفريق، وأعلن أن العودة لتدريب ناديه السابق بمثابة الحلم بالنسبة له، مؤكدًا أنه ينصب كامل تركيزه على ناديه السد القطري هلال الفترة المقبلة وأكد على احترامه لنادي

برشلونة ومدربه إرنستو فالفيردي.

ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج " تشافي"، مع مقتطفات من مقاطع فيديو لأبرز أدواره مع فريقه السابق برشلونة، متمنين أن يكون له دورًا إيجابيا لإعادة الفريق بمستوي أفضل.

جدير بالذكر، أن إيريك أبيدال، المدير الرياضي للبارسا، اجتمع مع تشافي في العاصمة القطرية الدوحة، من أجل مناقشة استعداده لتدريب

الفريق.

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ويُعد تشافي، الذي يبلغ من العمر 39 عاما، أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بمشروع فيكتور فونت، المرشح المنتظر لانتخابات رئاسة برشلونة عام 2021.

وثم انتقل تشافي، من صفوف برشلونة إلى السد القطري عام 2015، واعتزل اللعب العام الحالي، قبل تولى تدريب فريقه خلفًا للمدير الفني البرتغالي جيسوالدو فيريرا، ونجح في قيادته للقب السوبر القطري 2019.

يُذكر أن برشلونة سقط بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ليخسر فرصة المنافسة على اللقب، ليصبح منصب المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي مهددًا.