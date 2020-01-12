جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-1-2020 والقنوات الناقلة

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات الناقلة ???? البطولة ???? منتخب السعودية الأولمبي – منتخب قطر الأولمبي الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية. قناة بي إن سبورتس 5 + الكأس الثالثة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا – الجولة 2 – المجموعة B منتخب سوريا الأولمبي – منتخب اليابان الأولمبي 13:15 جرينيتش، 15:15 مصر، 16:15 السعودية. قناة بي إن سبورتس 5 + الكأس الثالثة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا – الجولة 2 – المجموعة B منتخب إيران الأولمبي – منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية. قناة بي إن سبورتس 8 + الكأس السادسة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا – الجولة 2 – المجموعة C منتخب الصين الأولمبي – منتخب أوزبكستان الأولمبي 13:15 جرينيتش، 15:15 مصر، 16:15 السعودية. قناة بي إن سبورتس 8 + الكأس السادسة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا – الجولة 2 – المجموعة C ريال مدريد – أتلتيكو مدريد 18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية. القناة الرياضية السعودية الأولى + القناة الرياضية السعودية الثالثة كأس سوبر إسبانيا – النهائي (تقام في السعودية – جدة) موتيما بيمبي – نهضة بركان 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 3 كأس الكونفدرالية – الجولة 4 – المجموعة C إنييمبا – بارادو 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 1 كأس الكونفدرالية – الجولة 4 – المجموعة D بيراميدز – المصري البورسعيدي 16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 1 كأس الكونفدرالية – الجولة 4 – المجموعة A إينوجو رينجرز – إف سي نواذيبو 16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 5 كأس الكونفدرالية – الجولة 4 – المجموعة A النصر – بيدفيست ويتس 16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 3 كأس الكونفدرالية – الجولة 4 – المجموعة B حسنية أكادير – سان بيدرو 19:00 جرينيتش، 21:00 مصر، 22:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 1 + القناة الرياضية المغربية الأرضية كأس الكونفدرالية – الجولة 4 – المجموعة D بورنموث – واتفورد 14:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 17:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 2 + سكاي سبورتس البريطانية الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 22 أستون فيلا – مانشستر سيتي 16:30 جرينيتش، 18:30 مصر، 19:30 السعودية. قناة بي إن سبورتس 2 + سكاي سبورتس البريطانية الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 22 أودينيزي – ساسولو 11:30 جرينيتش، 13:30 مصر، 14:30 السعودية. Advertisements قناة بي إن سبورتس 4 الدوري الإيطالي – الجولة 19 فيورنتينا – سبال 14:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 17:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 4 + سكاي كالتشيو 2 الدوري الإيطالي – الجولة 19 تورينو – بولونيا 14:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 17:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 9 + قناة آرينا سبورت 1 الدوري الإيطالي – الجولة 19 سامبدوريا – بريشيا 14:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 17:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 12 الإنجليزية الدوري الإيطالي – الجولة 19 هيلاس فيرونا – جنوى 17:00 جرينيتش، 19:00 مصر، 20:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 4 + سكاي كالتشيو الدوري الإيطالي – الجولة 19 روما – يوفنتوس 19:45 جرينيتش، 21:45 مصر، 22:45 السعودية. قناة بي إن سبورتس 4 + سكاي سبورتس أونو. الدوري الإيطالي – الجولة 19 سانت إيتيان – نانت 14:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 17:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 6 الدوري الفرنسي – الجولة 20 ديجون – ليل 16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 6 الدوري الفرنسي – الجولة 20 باريس سان جيرمان – موناكو 20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 6 الدوري الفرنسي – الجولة 20 كارديف سيتي – سوانسي سيتي 12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية. قناة سكاي سبورتس البريطانية الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى – الجولة 27 باوك سالونيكا – آيك أثينا 17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية. الدوري اليوناني – الجولة 18 سريع وادي زم – الفتح الرباطي 14:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 17:00 السعودية. القناة الرياضية المغربية الدوري المغربي للمحترفين – الجولة 12 الجيش الملكي – يوسفية برشيد 16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية. القناة الرياضية المغربية الدوري المغربي للمحترفين – الجولة 12 حرس الحدود – سموحة 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:00 السعودية. قناة تايم سبورتس + أون سبورت الدوري المصري الممتاز – الجولة 13 الإسماعيلي – طلائع الجيش 17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية قناة تايم سبورتس + أون سبورت الدوري المصري الممتاز – الجولة 13

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