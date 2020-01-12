اونلاين | «كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر beIN المفتوحة I7SRY رابط ماتش ريال مدريداليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر beIN المفتوحة I7SRY رابط ماتش ريال مدريداليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الأحد 12/1/2020 في كأس السوبر الإسباني، حيث يشهد ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة ديربي العاصمة الإسبانية مدريد في مساء يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020، من خلال مواجهة فريق ريال مدريد مع جاره فريق أتلتيكو مدريد.

ويأمل كلاً من الجارين في حصد أولى الألقاب مع بداية العام الجديد 2020، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار المباراة النهائية ضمن فعاليات بطولة كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني: والقنوات الناقلة لمُباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر

Advertisements

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني في يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020، على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة على الأراضي السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأحد، في تمام الساعة:

التاسعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

العاشرة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

الثامنة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.