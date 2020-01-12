اونلاين | كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو بث مباشر بدون تقطيع LIVE ماتش ريال مدريد HD

مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد بث مباشر، حيث يدخل فريق ريال مدريد مباراته المقبلة أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد، وهو يتواجد في الوقت الحالي في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث نجح فريق ريال مدريد في حصد 40 نقطة في رصيده بعدما خاض 19 جولة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم. ويدخل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: تيبو كورتوا / داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا / كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / توني كروس / فرانشيسكو إيسكو / رودريجو / لوكا يوفيتش. موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني: والقنوات الناقلة لمُباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد بث مباشر رابط مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني في يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020، على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة على الأراضي السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأحد، في تمام الساعة: التاسعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. العاشرة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. الثامنة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.