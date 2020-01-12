اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد الأحد 12/1/2020 في كأس السوبر الإسباني

وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار المباراة النهائية ضمن فعاليات بطولة كأس السوبر الإسباني، علماً بأن الريال كان قد أقصى فالنسيا من الدور نصف النهائي، فيما أقصى أتلتيكو مدريد نظيره فريق برشلونة من المربع الذهبي، علماً بأن مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد سوف يتم نقلها بث مباشر .