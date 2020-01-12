اونلاين | مشاهد مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

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مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر، وسوف يدخل فريق روما مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق يوفنتوس، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق روما في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما سقط فريق روما في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق روما في الفترة الماضية، نجح فريق روما في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق روما ستة أهداف أيضاً في مرماه.