اونلاين | رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة روما ويوفنتوس بث مباشر يوفنتوس كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة يوفنتوس NO

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تابع لايف مباراة يوفنتوس وروما مباشر، حيث يدخل فريق يوفنتوس مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق روما، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق يوفنتوس في الفترة الماضية، نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 12 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق يوفنتوس خمسة أهداف في مرماه.