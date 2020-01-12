اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما الأحد 12/1/2020 في الدوري الإيطالي

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مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما الأحد 12/1/2020 في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث يشهد ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما في مساء يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020 قمة نارية من العيار الثقيل، وذلك حينما ينزل فريق يوفنتوس حامل اللقب ضيفاً ثقيلاً للغاية على فريق روما.

ويسعى فريق السيدة العجوز لمواصلة المنافسة بكل شراسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة يوفنتوس ضد روما والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة التاسعة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

موعد مباراة يوفنتوس وروما الأحد في الدوري الإيطالي لكرة القدم: والقنوات الناقلة لمُباراة يوفنتوس ضد روما بث مباشر

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رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي لكرة القدم بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي لكرة القدم في يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020 على الأراضي الإيطالية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأحد، في تمام الساعة:

الحادية عشر إلا ربع مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

العاشرة إلا ربع مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.