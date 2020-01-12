رياضة | جاريدو يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريدو يوجه رسالة قوية إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف المدرب الإسباني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة"بي إن سبورتس": "هذا الفوز كان مهم لنا خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعدما تصدرنا المجموعة برصيد 9 نقاط، وكنا نحارب حتى اللحظة الأخيرة".
واعترف جاريدو بالمستوى السئ الذي قدمه فريقه بداية المباراة، قائلًا: "ظهرنا بمستوى سئ في بداية المباراة والدليل أنهم استطاعوا إحراز الهدف أولًا".
وأكمل: "وجاء رد الفعل سريعًا وهو الأهم خاصة بعدما تعادلنا وحققنا الفوز في النهاية، لذلك أعتبر أن فريقي هو الأفضل والأقوى في هذه المجموعة".
وأكد مدرب النجم الساحلي على صعوبة هذه المباراة قائلًا: "كانت مباراة صعبة للغاية، وواقعة طرد حارس المرمى صعبة الأمور ايضًا".
وأتم: "قبل المباراة كنا نعلم انها ستكون صعبة جدًا وعلينا أن نتخطى المباراة وهذا الفريق جيد للغاية ويتسلح بجماهيره في الضغط".