رياضة | باريس سان جيرمان ضد موناكو .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

في المقابل ستكون تشكيلة روبرت مورينو المتوقعة للمباراة كما يلي.

حراسة المرمى: بينامين ليكمونت

خط الدفاع: جاميرسون - كاميل جيليك - جوريمو ماريبان

خط الوسط: جيلسون مارتينز - أميلكار سيلفا - تيمو باكايوكو - ألكسندر جولوفين - جيل دياز

خط الهجوم: وسام بن يدر - إسلام سليماني.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو والقنوات الناقلة لها

تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد 12 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd 6.