رياضة | باريس سان جيرمان ضد موناكو .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان ضد موناكو .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره موناكو بملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية بارس، وذلك في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري الفرنسي.
ويسعى الفريق الباريسي لتحقيق الفوز لتعزيز صدارته للدوري الفرنسي، بعد سداسيتين في كأس فرنسا وكأس الرابطة في مرمى مونتليري وسانت إيتيان على الترتيب.
وتعود آخر مباراة لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي ليوم 21 ديسمبر الماضي، حين فاز على أميان بأربعة أهداف لهدف.
في المقابل، ستكون تلك المباراة هي أولى مباريات المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني ومدرب موناكو الجديد روبيرت مورينو في الدوري الفرنسي، بعد أن تقلد قيادة الفريق خلفاً للبرتغالي لياندرو جارديم.
وستعد تلك المباراة هي الأولى بين الفريقين هذا الموسم، حيث ستكون مباراة مساء اليوم هي مباراة العودة.
وتم تأجيل لقاء الذهاب بين الفريقين منذ الجولة 15 لسوء الأحوال الجوية، وستلعب الأربعاء المقبل 15 يناير بملعب لويس الثاني.
يحتل باريس سان جيرمان المركز الأول برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، بينما يتواجد موناكو في المركز التاسع برصيد 28 نقطة من نفس عدد المباريات.
التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو
من المتوقع أن يبدأ توماس توخيل المدير الفني لباربس سان جيرمان بالأسماء التالية.
حراسة المرمى: كيلور نافاس
خط الدفاع: ليفين كوروزا - تياجو سيلفا - بيرسنيل كيمبيمبي - كولين داجبا
خط الوسط: يوليان دراكسلر - لياندرو باريديس - ماركو فيراتي.
خط الهجوم: نيمار - إيدنسون كافاني - كيليان مبابي.
في المقابل ستكون تشكيلة روبرت مورينو المتوقعة للمباراة كما يلي.
حراسة المرمى: بينامين ليكمونت
خط الدفاع: جاميرسون - كاميل جيليك - جوريمو ماريبان
خط الوسط: جيلسون مارتينز - أميلكار سيلفا - تيمو باكايوكو - ألكسندر جولوفين - جيل دياز
خط الهجوم: وسام بن يدر - إسلام سليماني.
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو والقنوات الناقلة لها
تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد 12 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd 6.