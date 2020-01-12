رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي| مشاهدة مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي بث مباشر trezeguet

يستضيف اليوم الأحد نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه علي ملعبه ووسط جماهيره فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام نظيره نادي مانسشتر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " .

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه امام نظيره نادي مانسشتر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " اليوم الأحد علي ملعب الفيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والرابعة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه امام نظيره نادي مانسشتر سيتي علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق القطري الكبير يوسف سيف.