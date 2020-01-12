رياضة | ريال مدريد ضد أتليتيكو مدريد في النهائيات .. تفوق طفيف للروخي بلانكوس

كأس ملك إسبانيا عام 2013

تواجه الفريقان في ملعب سانتياجو بيرنابيو، حين تقدم الدون كريستيانو رونالدو لريال مدريد، قبل أن يتعادل دييجو كوستا لأتليتيكو مدردي، لتمتد المباراة لأشواط إضافية يسجل خلالها المدافع البرازيلي جواو ميراندا هدف الفوز.

دوري أبطال أوروبا 2014

تواجه الفريقان للمرة الأولى أوروبياً، على ملعب دا لوش بمدينة لشبونة، حين تقدم دييجو جودين لأتليتيكو مدريد، قبل أن يدرك سيرجيو راموس التعادل للنادي الملكي برأسيته الشهيرة، لتمتد المباراة للوقت الإضافي، حين سجل الريال ثلاثة أهداف عبر جاريث بيل ومارسليو وكريستيانو رونالدو من علامة الجزاء.

دوري أبطال أوروبا 2016 تكرر المشهد في نسخة 2016 بملعب سان سيرو، حين تعادل الفريقان إيجابياً بهدف راموس لريال مدريد، مقابل هدف يانيك فيريرا كاراسكو، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح بعد إستمرار التعادل، وتبتسم لريال مدريد.

كأس السوبر الأوروبي 2018 جمعت الفريقان مواجهة كأس السوبرالأوروبي في أستونيا عام 2018، بعد حصول ريال مدريد على لقب دوري أبطال أوروبا وفريق أتليتيكو مدريد على لقب الدوري الأوروبي.

تقدم دييجو كوستا للروخي بلانكوس، قبل أن يرد الريال بهدفين لكريم بنزيما وسيرجو راموس من ركلة جزاء.