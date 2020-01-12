رياضة | "الخليج 365" يُكرم خالد قمر كأفضل هداف في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" يُكرم خالد قمر كأفضل هداف في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص موقع وجريدة "الخليج 365" على تكريم الأفضل من الرياضيين خلال العام المنقضي 2019، والذي شهد تألق العديد من اللاعبين والمدربين في كافة الألعاب الجماعية والفردية، وخاصة كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في مصر.
ويقدم "قمر" مستويات رائعة رفقة فريق الاتحاد السكندري خلال الفترة الأخيرة، وساهم بأهدافه الحاسمة في قيادة "زعيم الثغر" لتحقيق الكثير من الانتصارات الهامة خلال الموسم الماضي.
وحصد خالد قمر مهاجم الزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي جائزة أفضل "هداف" في عام 2019 بالدوري المصري، وذلك بناءًا على تصويت الجماهير في استفتاء موقع "الخليج 365 الرياضي".
ويقدم "قمر" مستويات رائعة رفقة فريق الاتحاد السكندري خلال الفترة الأخيرة، وساهم بأهدافه الحاسمة في قيادة "زعيم الثغر" لتحقيق الكثير من الانتصارات الهامة خلال الموسم الماضي.
وحرص وفد من موقع الخليج 365 الرياضي على السفر إلي الإسكندرية وزيارة مقر نادي الاتحاد السكندري وتسليم خالد قمر مهاجم الفريق، درع أفضل هداف بالدوري المصري خلال عام 2019.