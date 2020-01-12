شكرا لقرائتكم الانتاج الحربي ضد وادي دجلة.. مختار مختار يخشى لدغات تاكيس بالدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الإنتاج الحربى اليوم الأحد استعداداته لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة عصر غداً الاثنين على ستاد بتروسبورت فى اطار منافسات الجولة 13 للدوري، ويخوض الفريق مرانه الاخير على ستاد المصانع الحربية ثم يعلن مختار مختار المدير الفنى قائمة فريقه التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة ، وحذر مختار مختار لاعبيه من انتفاضة فريق وادى دجلة الذى حقق فوزه الثانى فى المسابقة بمباراته الاخيرة على حساب سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، بينما تعادل الانتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى اطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام .

يفتقد الإنتاج الحربى لجهود لاعبه معاذ الحناوى فى مباراة وادى دجلة بسبب الإيقاف، بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث فى مباراة المصرى البورسعيدى ، وللمرة الخامسة على التوالى، تنتهى مواجهات الإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بالتعادل، بالمباراة التى جمعتهما على استاد حوض الدرس بالسويس، وتقدم أصحاب الأرض عبر باسم مرسي، وتعادل للضيوف الفلسطينى محمود وادى، التعادل الخامس للإنتاج هذا الموسم، ورقم 36 تحت قيادة مختار مختار، و83 فى المواسم المكتملة، ورقم 95 فى الدورى، التعادل رقم 504 للمصرى فى الدوري، ورقم 489 فى مواسمه المكتملة، والتاسع أمام الإنتاج.

وسجل باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى ثانى أهدافه هذا الموسم فى شباك المصرى البورسعيدى، والهدف رقم 11 بقميص الإنتاج الحربى ورقم 50 فى مسابقة الدورى.

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وتبذل لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى ، جهوداً مكثفة خلال الساعات الحالية من أجل إنجاز ملف تمديد عقود الثلاثى أحمد شديد قناوى ومحمود البدرى ومعاذ الحناوى لاسيما أن الثلاثى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى ، وتوصلت اللجنة لإتفاق شفهى مع معاذ الحناوى على تمديد تعاقده لمدة موسمين قادمين ويتبقى فقط توقيع اللاعب على العقد الجديد، بينما لايزال الثنائى شديد قناوى والبدرى فى مرحلة دراسة العرض .

ويأتى هذا التحرك من إدارة الانتاج الحربى للحفاظ على قوام الفريق الأساسى لاسيما أن الثلاثى السابق من أهم العناصر المؤثرة فى تشكيلة الفريق ، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه11 هدفا .

واستقرت لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، على إبرام صفقتين فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق قبل مواجهات الدور الثانى لمسابقة الإيجيبشن ليج، واستبعدت اللجنة فكرة ضم لاعبين من دورى القسم الثانى، وأكدت عزمها التعاقد مع لاعبين فى الدورى الممتاز.