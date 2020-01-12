شكرا لقرائتكم فبراير "الأبيض والأحمر".. 3 قمم سوبر بين الأهلى والزمالك خلال 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد تحديد موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير المقبل، بات من المحتمل مواجهة الأهلي والزمالك وجها لوجه ثلاثة مرات في ظرف أقل من أسبوعين.

وأعلن اتحاد الكرة، إقامة مباراة السوبر المصري، التي تجمع الأهلي بصفته بطل الدوري للنسخة الأخيرة مع الزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل بـ أبوظبى بالإمارات، بعد الاتفاق مع الاتحاد الإماراتي وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للجبلاية بعد الاتفاق على الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء الذي يقام في التاسعة من مساء الخميس 20 فبراير.

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وبناء على الموعد الجديد للسوبر المحلي، تقرر إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمؤجلة من الأسبوع الرابع فى الدورى الممتاز يوم 24 فبراير بدلا من 19 مثلما كان مقررا من قبل.

لكن هذا ليس كل شيء، فمن المحتمل أن يلتقي الأهلي والزمالك في دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا في الفترة من 28 فبراير وحتى 1 مارس المقبلين إذا تأهل الفريقين من دور المجموعات للأدوار الإقصائية شريطة أن يكون أحدهما متأهلا في صدارة المجموعة والأخر في المركز الثاني.