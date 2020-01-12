شكرا لقرائتكم بلاتينيوم ضد الأهلي.. بعثة المارد الأحمر تبدأ رحلة العودة للقاهرة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدأ بعثة النادي الأهلي اليوم الأحد رحلة العودة من زيمبابوي بعد مواجهة بلاتينيوم على ملعب الأخير أمس السبت، وتعادل فريق الاهلي بهدف لمثله مع بلاتينيوم الزيمبابوي خلال المباراة التى جمعتهما عصر أمس ، السبت، على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي للقاهرة فجر غداً الاثنين خاصة وأن رحلة الطيران من زيمبابوي للقاهرة تستغرق 12 ساعة بحساب مدة الترانزيت.

صاحب الأرض تقدم بهدف فى الدقيقة 20 عن طريق نجالا قبل أن يتعادل مروان محسن للأهلي فى الدقيقة 52 ، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط يتصدر بها قمة المجموعة الثانية، فيما يرتفع رصيد بلاتينيوم إلى نقطة واحدة ويبقى فى المركز الرابع والأخير، ويترقب الفريقان مباراة النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى فى التاسعة من مساء اليوم بملعب الهلال في الجولة ذاتها ويمتلك النجم والهلال 6 نقاط.

ولعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى وأحمد فتحى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول وأليو ديانج وعمرو السولية محمد مجدى قفشة وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايى ومروان محسن.

الشوط الأول

جاءت انطلاقة المباراة حماسية من جانب الفريقين خاصة الأهلى الذى ضغط مُبكراً دون خطورة حقيقية ورغم البداية الجيدة من جانب الأهلى إلا أن صاحب الأرض سجل هدفاً فى الدقيقة 20 مُستغلاً تمركز دفاع الأهلى الخاطئ، حيث تلقى رينسوم بفارى تمريرة قام هيأها لزميله ستانلى نجالا المنفرد بالمرمى وأسكن الكرة فى شباك محمد الشناوى دون مراقبة من دفاع الاهلى الذى فشل فى تغطية التسلل.

حاول الأهلى العودة للمباراة بعد الهدف الزيمبابوى لكن دون جدوى بسبب اللعب العشوائى الذى فرض نفسه على أداء اللاعبين وهو ما جعل الخطورة تتضاءل على مرمى صاحب الأرض.

بدون سبب تراجع مستوى وأداء الاهلي بشكل غريب الأمر الذى منح الفرصة للفريق الزيمبابوي الذى ضغط واستغل هذا التراجع والتمركز الدفاعي الخاطئ وهددوا مرمى الشناوي أكثر من مرة ، فيما أهدرا أجاي فرصة تسجيل هدف التعادل للأهلي بعدما سدد كرة في "يد" حارس صاحب الملعب وبعدها ينتهي الشوط الاول بتقدم صاحب الارض بهدف نظيف.

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الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط بقوة وساهم نزول كهربا مع انطلاق هذا الشوط في تحريك النزعة الهجومية للأهلي حيث شارك كهربا بدلاً من أفشة.

وأهدر كهربا فرصة تسجيل هدف مُحقق للأهلي قبل أن يتواصل الهجوم الأحمر ويُسفر عن هدف في الدقيقة 52 عن طريق مروان محسن الذى إستغل كرة إرتدت من "يد" حارس بلاتينيوم سددها أجاي وراوغ مروان دفاع صاحب الأرض واسكنها في الشباك بشكل رائع.

مرة أخرى يتراجع أداء ومستوى الاهلي بشكل منح الفرصة للفريق الزيمبابوي لتهديد مرمى محمد الشناوي أكثر من مرة لكن الأخير أنقذ مرماه ، فيما كانت هجمات الاهلي على أوقات متباعدة ودون خطورة وشارك أحمد الشيخ بدلاً من جيرالدو.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأحمد فتحي في الدقيقة 68 للخشونة مع أحد لاعبي بلاتينيوم،وتوقف الملعب قليلاً لعلاج حارس بلاتينيوم الذى تعرض لأصابة بسيطة بسبب دخوله في كرة مشتركة مع أجاي.

وتعرض ديانج لإصابة وغادر أرض الملعب وشارك بدلاً منه محمود متولي ، وأشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة وأهدر أجاي فرصة تسجيل هدف ثاني ، كما تألق محمد الشناوي وأنقذ تسديدة صاروخية ويتواصل الأداء على هذه الوتيرة إلى أن ينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.