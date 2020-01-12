فوز الزمالك وتعادل الأهلي في «أبطال إفريقيا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

تعادل الأهلي المصري مع مضيفه بلاتينيوم من زيمبابوي 1-1 في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا، في حين تأهل مازيمبي عن المجموعة الأولى التي يتصدرها برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المصري الثاني الفائز على زيسكو يونايتد الزامبي بثنائية نظيفة.

وفي المباراة الأولى، تقدم بلاتينيوم عبر ستانلي نغالا (19)، وعادل مروان محسن (52).

وفي المباراة الثانية، أبدى الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، رضاه التام عن أداء اللاعبين والنتيجة، وقال: الأداء تحسن في لقاء العودة بشكل كبير عن لقاء الذهاب في زامبيا، والفريق قدم عرضاً جيداً، بعد حصول اللاعبين الأساسيين على راحة في مباراة طنطا السابقة بالدوري. وأضاف، أنه لم يقرر إجراء تدوير بين اللاعبين في المباراة المقبلة أمام الجونة في الدوري، وشدد على أن فريقه ينافس على الدوري بالرغم من تصدر الأهلي.

على صعيد متصل، كشف الجهاز الطبي للزمالك، بقيادة محمد أسامة، أن عدد الغرز التي تم إجراؤها للتونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، هي عبارة عن 4 غرز في الرأس، أجريت له بسبب إصابته في مباراة الأبيض وزيسكو.

من ناحية أخرى، أرسل النادي الأهلي فاكساً رسمياً لنادي سيسكا صوفيا البلغاري لشراء المهاجم الجامبي علي سوي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.