عموميتان كرويتان لإقرار تعديلات النظام الأساسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:علي نجم

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مساء اليوم، اجتماعين غير عادي وعادي، وذلك من أجل إقرار التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للاتحاد. وستكون الخطوة الأولى في اجتماع اليوم مع عمومية عادية، يتم خلالها انتخاب لجنة الانتخابات، قبل أن يتم عقد اجتماع العمومية غير العادية من أجل إقرار التعديلات الجديدة على النظام الأساسي، لاسيما تلك التي تتعلق بآلية الانتخابات واعتماد نظام القوائم.

ستشتمل لائحة التغييرات في النظام الأساسي على 22 بنداً، تتعلق بعضها بتفسير بعض الكلمات الواردة في المواد، وتتضمن التعديلات منع ممثل «لجنة المحترفين» من التصويت في الجمعيات، ومنحه فرصة المشاركة والنقاش، بعد تحويل اللجنة إلى رابطة.

مواد انتخابية

وسيكون على الأندية، إقرار التعديلات الجديدة والتي تنص «على الانتخاب بالقائمة»، في الوقت الذي كانت تنص في السابق على الانتخاب والترشيح الفردي، علماً بأن المرشح الجديد الذي سيدرج اسمه في القائمة المرشحة يحتاج إلى الحصول على ترشيح من قبل عضو واحد من أعضاء الأندية في العمومية.

وتنص المواد والتعديلات الجديدة، على منح رئيس القائمة، فرصة اختيار 3 أعضاء، لا يتم ترشحيهم من قبل الأندية، على أن يتم تقديم اللائحة إلى الأمانة العامة قبل 60 يوماً على الأقل من موعد العمومية التي ستقوم بالانتخاب.

وفي التعديلات الجديدة، سيكون هناك بند يسمح بإعادة انتخاب القائمة كاملة أو عدد من أعضائها لولاية جديدة، ونصت التعديلات على التفاصيل الخاصة بآلية فوز القائمة (بالتزكية كاملة)، في حال عدم وجود قائمة منافسة.

أما في حال وجود قائمتين، تفوز القائمة التي تحظى بأكثر من 50% من الأصوات، وفي حال التساوي يتم إعادة الاقتراع.

أما في حال وجود أكثر من قائمتين، فتفوز اللائحة التي تحظى بنسبة ثلثي الأصوات، وفي حال عدم حصول لائحة على الثلثين، يتم استبعاد القائمة التي تنال أقل الأصوات، والإبقاء على القائمتين الأعلى أصواتاً، ليتم بعدها إعادة التصويت في جولة اقتراع ثانية، حتى تنال إحداهما نسبة 50%+1.

وتنص التعديلات على أن يكون عمر المجلس الجديد 4 مواسم، وتنتهي ولاية المجلس مع انتهاء الموسم الكروي في الموسم الرابع.

وأوضحت التعديلات موقع رئيس رابطة المحترفين، ليكون نائب الرئيس الأول للاتحاد.

وتتضمن التعديلات ما يتعلق باستقالة الأعضاء؛ حيث يتم تسيير العمل من قبل المجلس، في حال استقالة عضو أو أكثر (بما لا يقل عن 7)، أما في حال قل العدد عن 7 أعضاء، يستمر عمل المجلس لحين انعقاد جمعية عمومية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

وسيتم إقرار لجنة واحدة بمسمى لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، بدلاً من لجنتين كما تنص اللائحة السابقة، وإلغاء مسمى لجنة التسويق والاستثمار، لتصبح لجنة الاستراتيجية والاستثمار، وتغيير لجنة تطوير الأندية لتصبح لجنة شؤون الأندية.

ورشة عمل

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وكانت الأمانة العامة للاتحاد، قد دعت قبل أيام إلى ورشة عمل في مقر الاتحاد من أجل إطلاع الأندية على كل التعديلات، ومناقشة كل التفاصيل، والاستماع إلى وجهة نظر وملاحظات ممثلي الأندية من قانونيين وأصحاب قرار، قبل أن يتم اعتماد شكلها النهائي، وتعميم كل التعديلات النهائية على الأندية، على أن تعرض اليوم بشكل رسمي في العمومية من أجل إقرارها رسمياً.

سيناريوهات وتفاصيل

لن يكون فوز الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية حالياً في اتحاد الكرة بمنصب الرئيس الجديد خلال الانتخابات المتوقع أن تجري في الصيف، بالحدث الجديد، بعدما بات أمر ترشحه للمنصب وحصوله على كرسي الرئاسة أمراً محسوماً.

وكان «سيناريو» تكليف الشيخ راشد بن حميد، برئاسة المجلس الجديد خلفاً للمهندس مروان بن غليطة، قد بدأ قبل أسابيع من استقالة الرئيس السابق، بعدما اعتبر الكثيرون تواجد الشيخ راشد بن حميد، الفرصة الأنسب لإيجاد شخصية تمتاز بالقيادة وتمتلك الكفاءة والقدرة على الوصول باللعبة إلى بر الأمان بعد مرحلة كانت حافلة بالانتقادات والسهام التي وجهت إلى مجلس ابن غليطة.

ويبدو أن الصورة، باتت واضحة المعالم، بعدما أصبحت «القائمة» التي سيتولى الشيخ راشد بن حميد رئاستها ستنال فوزاً بالتزكية خلال الانتخابات القادمة.

وفي الوقت الذي تتسارع فيه الخطوات من أجل إكمال «بازل» التركيبة الجديدة، واللائحة التي ستنال مسؤولية قيادة اللعبة، فإن كل المؤشرات تثبت أن حصة الأسد من أعضاء القائمة، سيكون لأعضاء «الانتقالية» خاصة بعدما بات الشيخ راشد بن حميد، على اطلاع حول كفاءة وقدرة كل منهم على العمل في الجانب الموكل إليه.

تغيير

ولعل الاختبار الأهم بالنسبة إلى العمومية، سيتمثل في كيفية تجاوز اعتراض أندية الدرجة الأولى، بعدما تم اعتماد سيناريو تقليص أعضاء ممثل «الهواة» من 4 أعضاء إلى 3.

وكانت بعض الأندية، قد أبدت استغرابها من هذه التوصية، خاصة مع رفع عدد ممثلي المحترفين إلى 5 أعضاء بدلاً من 4.

وحظي هذا الجانب، بالعديد من الاتصالات والمشاورات في الساعات الأخيرة، من أجل ضمان الحصول على الموافقة التي تتيح إقرار تطبيق هذا التعديل.

ويتوقع أن يكون لأندية الشارقة قرارها الحاسم، في ظل الثقل الكبير الذي تحظى به، من خلال الأصوات التي تمتلكها (3 أندية في المحترفين، مقابل 6 في الهواة).

ويعد اعتماد قانون «القائمة»، الفرصة الأنسب للرئيس الجديد من أجل اختيار فريق عمل متجانس، إلى جانب تواجد 3 أعضاء بالتعيين، سيشكل تواجدهم دعامة كبيرة لأفكار وتطلعات الرئيس.

وفتح اعتماد نظام القائمة باب التساؤل حول أحقية المرشحين المنفردين، وحرمانهم من فرصة الترشح وخوض السباق الانتخابي، خاصة في ظل وجود ارتباطات ستكون لها كلمة الحسم في اختيار هوية الأعضاء بالتنسيق والتشاور مع الرئيس.