«القـدوة الرياضيـة».. مبـادرة نوعيـة فـي نـادي الحمريـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت في نادي الحمرية الثقافي الرياضي، المبادرة النوعية «القدوة الرياضية»، التي صممت محاورها وأهدافها اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي، وتعد من أحدث مبادرات اللجنة، وتهدف إلى تعزيز مفاهيم الأخلاق الرياضية الحسنة في أوساط اللاعبين وأفراد المجتمع الرياضي، وتحفيزهم إلى مزيد من المنجزات الرياضية في مختلف الألعاب، عبر الاقتداء الحسن بالرياضيين أصحاب الإنجازات الاستثنائية.

شهد انطلاقة المبادرة في مقر النادي، جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، وحميد حسن الشامسي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية، وحميد عبيد المهيري رئيس لجنة قطاع كرة القدم والمراحل السنية، وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية من مختلف اللجان والفرق الرياضية بالنادي، وعدد كبير من اللاعبين والمهتمين من المجتمع المحلي.

وتضمنت أولى محاور المبادرة حواراً رياضياً ومحاضرة قدمها ثامر سعيد الشامسي الذي استعرض تجربته الرياضية الحافلة بالعطاء والتميز والمنجزات المحلية والإقليمية والعالمية، في كل من رياضات الجوجيتسو وألعاب القوى والتجديف الحديث.

من جانبه أوضح حميد حسن الشامسي، رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية في نادي الحمرية الثقافي الرياضي، أن المبادرة جاءت لما تمثله القدوة من أهمية في تنمية السلوك المجتمعي والرياضي والمهني لدى الفئات المختلفة من اللاعبين وأبناء المجتمع المحلي المستهدفين من المبادرة، ودعمهم للمضي قدماً في طريق النجاح والتطور المستمر، بجانب توطيد سمة النجاح الحقيقي، والاقتداء بقدوة حسنة في المعاملات والمجالات المختلفة، ولخلق روح الحماس والتفوق في شتى المجالات الرياضية والثقافية والمجتمعية؛ لتحقيق دوافع التفوق والتقدم والنماء.

وقال الشامسي: أبناؤنا الناشئة بحاجة إلى أمثلة من الرياضيين المتميزين وأصحاب المنجزات الاستثنائية، للاقتداء بأخلاقهم الحسنة وسلوكياتهم الحميدة وتعاملهم الإيجابي مع الآخرين. استضافة بطل العالم ثامر سعيد الشامسي في أولى حلقات المبادرة «القدوة الرياضية»، تعكس حجم ومدى طموح المبادرة للارتقاء باللاعبين وإمكاناتهم الرياضية والثقافية، وصولاً بهم إلى منصات التتويج العالمية.