شكرا لقرائتكم خبر عن الهاجري: راضون عن أداء المنتخب في كأس آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوريرام: سالم النقبي

يستعد منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب كوريا الشمالية يوم غد الاثنين المقبل ضمن الجولة الثانية في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لحساب المجموعة الرابعة التي يتصدرها المنتخب الأردني برصيد 3 نقاط بعد فوزه في المباراة الأولى على كوريا الشمالية بهدفين لهدف، ويأتي «الأبيض» ثانياً مع فيتنام بعد تعادلهما في الجولة الأولى صفر-صفر.

وأدى منتخبنا، أمس، تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، حيث شملت الفترة الصباحية تدريبات استشفاء في صالة الجيمنازيوم وحوض السباحة للاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام فيتنام، فيما شهدت الفترة المسائية تدريباً خفيفاً لكافة اللاعبين.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي بقيادة ماسيج سكورزا قد أغلق ملف مباراة لقاء فيتنام، أمس، وركز على مباراة كوريا الشمالية التي تعد في غاية الأهمية بالنسبة لمنتخبنا إذا ما أراد مواصلة المشوار في النهائيات والمنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور ربع النهائي.

وحرص سكورزا على التحدث مع اللاعبين قبل بداية الحصة التدريبية، مشيداً بالجهود التي بذلوها في مباراة فيتنام، واللعب بقوة وشراسة أمام منتخب منظم وسريع، مؤكداً ثقته بأن اللاعبين لديهم الأفضل لتقديمه في مباراة كوريا الشمالية التي سيلعبها الأبيض من أجل تحقيق الفوز.

منافس منظم

واعتبر غانم الهاجري عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، أن التعادل الذي خرج به منتخبنا الأولمبي في مباراته الأولى أمام فيتنام نتيجة جيدة ومرضية، خاصة أنها جاءت في مواجهة منتخب قوي، ويمتلك السرعة والتنظيم ولديه الرغبة في المنافسة على البطولة.

وأشار الهاجري إلى أن المنتخب حصل على نقطة مهمة في بداية مشواره، وكان بإمكانه تحقيق نتيجة أفضل من التعادل، آملاً أن يحالف التوفيق اللاعبين أكثر، ويتمكنوا من تحقيق نتائج أفضل والتعويض في المباريات المقبلة.

Advertisements

وأبدى الهاجري رضاه عن أداء المنتخب خلال المباراة، وعن مستوى جميع اللاعبين، مبيناً أنهم يتطلعون إلى تقديم الأفضل في المواجهة المقبلة أمام كوريا الشمالية يوم الاثنين المقبل، مجدداً ثقته في نجوم المنتخب وقدرتهم على إنجاز المطلوب.

وأشاد الهاجري بالجهد الكبير الذي بذله اللاعبون خلال المباراة، مقدماً شكره لكل اللاعبين الذين قدموا أداءً جيداً، وقاتلوا بقوة طوال زمن المباراة من أجل تحقيق الفوز.

ووصف غانم الهاجري المنتخب الأولمبي بأنه النواة الأساسية للمنتخب الوطني الأول، ويمثل العمود الفقري لمستقبل كرة القدم الإماراتية، متمنياً أن يستمر المنتخب في تحقيق النتائج الإيجابية، وينجح في الحصول على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

ووعد محمد الشامسي حارس مرمى نادي الوحدة ومنتخبنا الوطني الأولمبي، بتقديم مستوى أفضل وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة أمام كوريا الشمالية.

وأوضح الشامسي أن المنتخب قدم مستوى جيداً أمام فيتنام ونجح في الخروج بنقطة، لافتاً إلى أنهم كانوا يخططون لتحقيق الفوز في بداية مشوار البطولة، وحرصوا على القتال بقوة طوال التسعين دقيقة، لكن المباراة انتهت بالتعادل، معتبراً النتيجة جيدة قياساً بقوة المنتخب المنافس.

وذكر الشامسي أن جميع المنتخبات الموجودة في المجموعة تتسابق لحصد النقاط من أجل ضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المنافسة ستشتد أكثر في الجولة الثانية، وأن المنتخبات ستحرص على تقديم كل ما تملك لتحقيق الفوز، وهو ما يلزمهم بتكثيف الجهود في المباراة المقبلة حتى يحققوا الفوز على كوريا الشمالية.

وطالب حامي عرين الأبيض الأولمبي زملاءه اللاعبين بالتركيز أكثر في المباراة المقبلة أمام كوريا الشمالية، مشدداً على ضرورة تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث من أجل تعزيز حظوظ المنتخب في بلوغ المرحلة المقبلة، متمنياً أن يوفقوا في إسعاد الجماهير الإماراتية التي تنتظر الكثير من هذا المنتخب.

وقال: سنحرص على بذل وتقديم كل ما نملك في المباراة الثانية لنحقق الانتصار، من المهم أن نفوز في الجولة المقبلة، حاجتنا إلى النقاط الثلاث ملحة، كل المنتخبات تملك نفس الحظوظ، والجميع لديه الطموح للاستمرار في هذه البطولة، لذلك يجب علينا أن نقدم أفضل ما لدينا لنخرج فائزين.