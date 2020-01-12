شكرا لقرائتكم خبر عن «جرين إيجلز» بطل كأس السيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز فريق «جرين إيجلز» لقب كأس السيب «تي بي إل» لكرة القدم في نسختها الرابعة، بعد فوزه في المباراة النهائية على «أربيان فالكون» بركلات الترجيح 2-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي صفر-صفر.

أقيمت المباراة على ملعب مردف دبي، وسط إثارة كبيرة، بسبب التكافؤ الذي طبع المواجهة.

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