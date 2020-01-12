شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتطلع إلى اللقب الخامس في «الديربي القديم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

تأهل شباب الأهلي إلى نهائي كأس الخليج العربي بعد تجاوز عقبة الجزيرة بركلات الترجيح على ملعب محمد بن زايد، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

بات «الفرسان» الذي ضرب مع النصر موعداً في «ديربي دبي القديم»، عينه على الكأس الخامسة على صعيد هذه البطولة التي فاز بلقبها في النسخة الماضية، وسبق أن توج بها في مواسم 2011-2012 و2013-2014 و2016-2017.

وستكون مباراة النهائي الجمعة المقبلة، هي الثالثة على التوالي في نهائي البطولة للمدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الذي سبق له قيادة الوصل إلى النهائي في الموسم قبل الماضي، قبل أن يفوز فيها مع شباب الأهلي الموسم الماضي.

وفي الجانب الآخر، لم يكن في وسع فريق الجزيرة الذي قدم مباراة رائعة في الشوط الثاني رغم الغيابات الكثيرة وعدم التوفيق في ركلات الترجيح، إلا طي صفحة بطولة من موسمه الحالي حيث سبق له أيضاً الخروج من البطولة العربية ولم يبق إلا التركيز على بطولتي الدوري وكأس رئيس الدولة.

ومن جانبه، اعترف مدرب شباب الأهلي أن فريقه لم يبدأ المباراة بالشكل الجيد، ولكن مع مرور الوقت تحسن الأداء، وقال: بذلنا مجهوداً كبيراً وطبقنا بعض الجمل أمام فريق كبير، وكنا موفقين في ركلات الحظ الترجيحية، ولم تكن صدفة أن يصد ماجد ناصر ركلة عموري ولكنه نتاج لعمل طويل، ودفعنا بهيكل لأنه يجيد ركلات الجزاء بالرغم من أنها حسمت قبل أن يحين دوره.

وأكد رودولفو أنهم يستهدفون وضع الفريق كمنافس على كل البطولات التي يشارك فيها في هذا الموسم، ولكن من المستحيل أن يؤكد ضمان الفوز بإحدى البطولات، وقال: شباب الأهلي لم يحصل على بطولة حتى الآن، أن تكون في صدارة الدوري فهذا جيد ولكن الفوز باللقب يكون في آخر الجولات، ننافس في بطولات كثيرة ومقبلون على مباريات صعبة، عقب نهائي الكأس سنحاول إعطاء الفرصة للبدلاء خلال الفترة المقبلة حتى نستغل جميع اللاعبين لصالح الفريق خاصة أن الجدول مضغوط.

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وأوضح: بالنسبة لكوندي النادي لم يخبرني بصفة رسمية بهذا الموضوع، نحن تحدثنا عن ضم لاعب من داخل الدوري لأنه لن يحتاج إلى وقت ليتأقلم وذلك لأن لدينا محمد جمعة عاد من المنتخب الأولمبي بإصابة ويحتاج إلى 5 أسابيع وأحمد العطاس رجع من الخدمة الوطنية، ولكن غير ذلك أنا أتواصل مع الإدارة ولم يصلني ما يفيد بالتعاقد مع لاعب آخر.

عامل الحظ

من جهته، اعتبر الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن فريقه غير محظوظ في ركلات الترجيح، وقال: فشلنا في التأهل إلى المباراة النهائية ولكنني فخور بالتطور في شكل الفريق وباللاعبين بعد الروح القتالية التي أظهروها على أرض الملعب.

وأضاف: لقد شاهدت الإحباط واضحاً على وجه اللاعبين بعد نهاية المباراة لأنهم كانوا يرغبون في الوصول إلى النهائي ولكن علينا أن نطوي هذه الصفحة والتركيز في الاستحقاق القادم.

وعن حجم إصابة علي مبخوت وسفره إلى برشلونة، أوضح مدرب الجزيرة، أن ما حدث مع علي مبخوت تكرر خلال الموسم وهو ناتج عن تنقل اللاعبين من الفريق إلى معسكر المنتخب الوطني والعودة مصاباً، ومبخوت يعاني إصابة طفيفة وأمام شباب الأهلي لم يكن قادراً على المشاركة إلا في شوط وحيد.

طريقة عموري

أما ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي المتألق، فتحدث عن سر تصديه لركلة ترجيح عموري، وقال إنه متابع جيد لكل مباريات دوري الخليج العربي لذلك يعرف طريقة أغلب اللاعبين في تنفيذ ركلات الترجيح، ولم يجد صعوبة في صد الركلة التي نفذها عمر عبد الرحمن، مبيناً أنه يعرف أن عموري يقف بالقرب من الكرة ويلعبها على يمين الحارس وسجل بذات الطريقة في أكثر من مرة لذلك لم يخب توقعه.