فرق سوريا تستعد للمشاركة في «عربية السيدات 2020»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد لاعبات سوريا لمشاركة منتظرة على ميادين الكرة الطائرة، والكاراتيه، وذلك ضمن منافسات النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنطلق خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير المقبل في الشارقة.

وتنظم الدورة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتعقد البعثة الرياضية السورية الآمال على لاعباتها في الفرق المختلفة للمشاركة وتحقيق الألقاب في المنافسات التي تواجه فيها أندية من معظم الدول العربية، وقالت ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، رئيس لجنتها التنفيذية، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: ننتظر مشاركات متميزة من اللاعبات العربيات اللاتي أثبتن قدراتهن خلال الدورات السابقة على تقديم أداء تنافسي عالي المستوى ونأمل أن تكون المنافسات القادمة خطوة نوعية أخرى في مسيرة تطوير قطاع رياضة المرأة العربية وتعزيز مشاركتها في البطولات الإقليمية والعالمية.

وأضافت: إن الهدف الأسمى للدورة هو جمع الأندية العربية واللاعبات على أرضية مشتركة تسهم، ليس فقط في إثراء المنافسات الرياضية، بل وفي تعزيز العلاقات بين المؤسسات والأندية الرياضية والعمل على تطويرها لتقوم بدورها في تهيئة بيئة تحتضن المواهب والقدرات وتصنع المزيد من النماذج الرياضية المبدعة، فالمنجزات الرياضية للمرأة كانت وستبقى أحد أهم أسباب فخر الأمم لما تمثله من دليل على رقي المجتمعات ونبل الثقافات وخلوها من التمييز أو تنميط الأدوار.