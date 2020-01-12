أحمد بن محمد يوجه بتأهيل أكبر عدد من الرياضيين إلى «طوكيو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية، جاهزيتها للاستحقاقات التي ستخوضها رياضة الإمارات العام الحالي، وفي مقدمتها مشاركة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» المقررة خلال الفترة من 24 يوليو / تموز إلى 9 من أغسطس / آب المقبلين، «والهدف رفع علم الإمارات فوق منصات التتويج»، فضلاً عن الدورة الخليجية الثالثة المقررة في الكويت خلال إبريل / نيسان المقبل، واعتبرتها اللجنة محطة إعداد قوية للأولمبياد، كما تقرر المشاركة في الدورة الدولية السابعة لأطفال آسيا في منغوليا التي ستقام في منغوليا في أغسطس / آب، وتختتم المشاركات بخوض دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية في الصين نهاية العام.

كما أعلنت اللجنة عن جاهزية منشآت مبناها الجديد الكائن في النهدة لاستقبال الاتحادات اعتباراً من إبريل / نيسان المقبل، وبحد أقصى نهاية يونيو / حزيران بعد التعديلات التي تم إدخالها عليه، وسيستوعب 23 اتحاداً، إضافة إلى مركز الإمارات للتحكيم، ويتألف من 4 طوابق، 3 منها للاتحادات، والطابق الرابع مخصص بالكامل لمقر اللجنة الأولمبية، وسيوفر المبنى على الاتحادات مبالغ كبيرة كانت تنفقها من موازناتها التي تردها من الهيئة على دفع الإيجار، فيما لن تخصص مقار للاتحادات التي تمتلك مباني خاصة على غرار اتحادات كرة القدم وسباقات الخيل والدراجات والجيوجيتسو والشطرنج.

أعلن ذلك طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية خلال اللقاء الذي عقده مع ممثلي الصحف الرياضية بمقر اللجنة في دبي، بحضور صالح عاشور الأمين العام المساعد، وكان الشنقيطي اصطحب الصحافيين في جولة تفقدوا خلالها المقر الجديد الذي تم البدء في تزويده بالأثاث واللوازم المكتبية والتقنية وتجهيز قاعات الاجتماعات المرفقة به.

وكشف الشنقيطي خلال اللقاء عن أن اللجنة انتهت من وضع خطط عملها وتصوراتها حتى عام 2028، بما في ذلك خطة الإعداد التي تتم لمن تأهلوا إلى دورة طوكيو2020 ومن تسعى اللجنة لإلحاقهم بركب المتأهلين، واستعرض خلال اللقاء أجندة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة المتبقية من عمر الدورة الإدارية الحالية التي تنتهي بنهاية أولمبياد طوكيو 2020، فضلاً عن الروافد المتمثلة في مراكز التدريب في عدد من الألعاب التي تراهن عليها اللجنة في دورتي 2024 و 2028 الأولمبيتين، مستفيدة في سبيلها إلى ذلك من برنامج الأولمبياد المدرسي الذي وصل إلى نسخته الثامنة العام الحالي، ومؤكداً أنه سيظل الرهان الدائم بشأن إعداد أبطال المستقبل.



تنسيق تام



وأكد الشنقيطي أن اللجنة تعمل بكل آلياتها وإمكاناتها وبالتنسيق مع الاتحادات المعنية على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بالعمل على تأهيل أكبر عدد ممكن من الرياضيين لخوض أولمبياد طوكيو 2020، ورفع علم الدولة على منصات التتويج في المحفل العالمي الأكبر في ساحة الرياضة الدولية، مشدداً على أن توجيهات سموه تمثل منطلقات العمل نحو تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في رفع أبناء الإمارات علمها خفاقاً في المحافل الدولية على المستويات كافة.

وكشف عن أن اللجنة انتهت من وضع برنامج عملها للعام الجاري 2020 الحافل بالاستحقاقات، وعلى رأسها الإعداد للمشاركة في أولمبياد طوكيو الحدث الأهم والأبرز على مستوى العالم، معرباً عن سعادة اللجنة بتأهل لاعب منتخبنا الوطني للجودو فيكتور سكرتوف إلى الدورة الأولمبية بوزن 73 كجم، بعدما حصد 3144 نقطة وضعته في المرتبة 16 بالتصنيف العالمي، وزميله إيفان رومانكو صاحب الأداء الجيد عن طريق التصنيف القاري.



مي المدني تقترب من طوكيو



وبالنسبة لرفع الأثقال أشار الشنقيطي إلى أن الفرصة مواتية للرباعة مي المدني للتأهل عبر مشاركتها في بطولة التضامن الدولي التي تستضيفها أوزبكستان خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير / شباط المقبل، والتي تمثل إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، معرباً عن أمله في تكرار إنجاز رياضة رفع الأثقال الإماراتية، خصوصاً أنها سبق أن تواجدت بدورتي 2012 عن طريق الرباعة خديجة محمد، و2016 عن طريق الرباعة عائشة البلوشي.

كما أكد أمين عام اللجنة الأولمبية الثقة في قدرة المنتخب الأولمبي لكرة القدم على التأهل من خلال مشاركته ببطولة آسيا تحت 23 سنة المقامة حالياً في تايلاند، والتي استهلها أول أمس بالتعادل مع نظيره الفيتنامي من دون أهداف، معرباً عن أمله في أن يكون له نصيب في المراكز الثلاثة الأولى، التي يتأهل أصحابها مباشرة إلى الدورة الأولمبية، من أجل تكرار إنجاز أولمبياد لندن 2012.

وأشار إلى أن الفرصة ما زالت قائمة لبعض الألعاب منها الشراع من خلال الجولة التأهيلية التي ستقام في أبوظبي خلال مارس / آذار المقبل، فضلاً عن المبارزة ضمن بطولات تأهيلية آخرها البطولة التي ستقام في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 12 - 14 من إبريل / نيسان المقبل.



إجراءات جديدة

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وكشف الشنقيطي عن إجراءات ستتخذ لإلغاء أي اتحاد أو جهة رياضية لا تمارس نشاطها الذي أنشئت من أجله بالكامل بقوله: «اللائحة الاسترشادية الجديدة للرياضة المعدة من الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية ستلغي إشهار أي اتحاد مشهر لا يمارس عمله بشكل جاد لمدة عامين». وتشير تلك التصريحات إلى أن دفتي الرياضة، الهيئة والأولمبية، رصدتا حالات لجهات رياضية مشهرة، لكن وجودها في الساحة الرياضية بمنزلة حبر على ورق، وعلى سبيل «الوجاهة»، والحصول على مناصب من دون مردود يذكر في الساحة، وهو ما دعا للتصدي لهذه الكيانات الرياضية الصورية، والتخلص منها جبراً بقوة القانون.



الإمارات تشارك في دورتي أطفال آسيا وشاطئية الصين



كشف طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية عن اعتماد مشاركة الإمارات في عدد من الاستحقاقات الأخرى، وتشمل: الدورة الخليجية الثالثة بدولة الكويت خلال شهر إبريل / نيسان المقبل، مشيراً إلى أنها ستكون محطة قوية لإعداد وتنافس رياضيي الإمارات مع أشقائهم من دول الخليج التي تمتلك رياضيين على أعلى مستوى مثل البحرين، والكويت، والسعودية في رياضات مختلفة، لتكون المشاركة إعداداً للاعبين المتأهلين إلى الأولمبياد.

كما نوه بمشاركة الإمارات في الدورة الدولية السابعة لأطفال آسيا المقررة في منغوليا أغسطس المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية الشاطئية في الصين نهاية العام.



ألعاب تنتظر «الدعوة»



كشف طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، عن الألعاب المتوقع مشاركتها في أولمبياد طوكيو ببطاقات دعوة وهى السباحة والكاراتيه والرماية والفروسية، مشيراً إلى تغيير طرأ على نظام الحصول على بطاقات الدعوة عمّا كان عليه في السابق، حيث يتوقف على أرقام الرياضيين في بطولات العالم، وكذلك يمنح النظام الجديد فرصة الحصول على بطاقات للدول التي شاركت بأقل من 8 رياضيين في آخر دورتين أولمبيتين (لندن 30 رياضياً، و ريو 13 رياضياً).



الهيئة والأولمبية.. علاقات مميزة



أكد طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية قائلاً: «علاقتنا جيدة مع الوزير عبدالرحمن العويس رئيس الهيئة العامة للرياضة، وأمينها العام سعيد عبد الغفار، والأمناء المساعدين، والمرحلة القادمة ستشهد تعاوناً أكبر، لنصل برياضتنا إلى مستوى الطموحات.

وأضاف: خطانا متسقة مع الهيئة، وننسق معها بشأن تحقيق أكبر فائدة ممكنة من برنامج صندوق الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، كما سننسق بشأن إنشاء منشآت جديدة مستقبلاً، علماً أن الإمارات تمتلك بنية تحتية هائلة.