شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل سباق مضمار أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى قررت اللجنة المنظمة لسباقات الفروسية في نادي أبوظبي للفروسية تأجيل الحفل السابع الذي كان مُقرراً إقامته بمضمار نادي أبوظبي للفروسية والسباق مساء اليوم وذلك نظراً للأحوال الجوية والأمطار التي هطلت على أبوظبي في اليومين الماضيين.

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