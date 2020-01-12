طموحات النصراوية تكبر: كأس الخليج العربي ثم لقب الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

نجح النصر في الوصول إلى نهائي «كأس الخليج العربي» بكل جدارة، واستحقاق ذلك على حساب العين صاحب الأرض والجمهور، مكرراً نفس سيناريو مواجهة دوري الخليج العربي، وفي نفس الملعب «استاد هزاع بن زايد»؛ «تحفة الملاعب»، عندما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل (2- 2) في الثواني الأخيرة من المباراة، وهو ما فعله، أمس الأول؛ عندما عاد إلى المباراة قبل النهاية بثماني دقائق، وأدرك التعادل ثم الفوز بركلات الترجيح، والتي يبدو أنه تدرب عليها جيداً فقد كان أكثر تركيزاً، من منافسه الذي لم يسجل إلا ركلة واحدة من ثلاث.

يعود الفضل في تأهل النصر إلى نهائي أولى بطولات الموسم إلى المدرب الكرواتي كورونسلاف الذي قرأ مجريات اللقاء، ونجح في السيطرة على الشوط الثاني، والضغط المتواصل على دفاع العين حتى حقق مراده، فيما لا يلام مدرب العين الجديد بيدرو إيمانويل الذي تولى المهمة قبل بضعة أيام على بعض الأخطاء التي حدثت من لاعبيه؛ ولكنه يلام فقط على اختياره اللاعب جمال معروف أن يبدأ ركلات الترجيح، خصوصاً أن النصر سجل أولاً،وهو لديه هداف دورينا لابا كودوجو وهو اللاعب الوحيد الذي سجل للعين في الركلة الثالثة.

وبعد نهاية المباراة خرجت الجماهير الزرقاء سعيدة وهي تغني الأهازيج وتطالب بتكرار سيناريو 2015 والحصول على أول ألقاب الموسم، كما بدأ البعض من مشجعي «العميد» يذهبون بعيداً في طموحاتهم؛ عندما أكدوا أن النصر قادر هذا الموسم على الفوز ب«كأس الخليج العربي» أولاً، ثم لقب الدوري ولا سيما أن الأزرق لا يبتعد عن المتصدر شباب الأهلي إلا بست نقاط.

من جهته، أبدى الكرواتي كورونسلاف مدرب النصر سعادته البالغة بصعود فريقه إلى نهائي كأس الخليج العربي وعبر عن رضاه التام عن أداء لاعبيه، وأشاد بالعقلية التي يتمتعون بها، وكشف أنه كان يمتلك شعوراً كبيراً قبل المباراة بأنهم سيفوزون بركلات الترجيح.

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وتابع: الحقيقة نحن الآن في النهائي وتنتظرنا مواجهة ليست سهلة أمام شباب الأهلي وهو من أقوى الفرق، ولدينا 7 أيام للتحضير الجيد لها.

وأشار إلى أنهم تدربوا على ركلات الترجيح بشكل جيد؛ لأنه كان يمتلك شعوراً كبيراً بأن المباراة ستصل إلى هذه النهاية، وسيفوزون بنتيجتها.

أما مدرب العين الجديد بيدرو إيمانويل فقد أكد أن فترة العمل كانت ضيقة، ومع ذلك قدم فريقه مباراة جيدة أمام منافس قوي ومنظم، وقال: لم نخسر المباراة؛ لكن خسرنا الوصول للمباراة النهائية فقط، فقد كان بإمكاننا إضافة الهدف الثاني وإنهاء المباراة مبكراً، كما أثر عامل الطقس فينا؛ لأننا في الشوط الثاني كنا نلعب ضد الرياح، وهو ما ساعد النصر على السيطرة.

وحول تنفيذ جمال معروف الركلة الألى في ركلات الترجيح، قال إيمانويل: أنا صاحب القرار في ذلك، وقد تدربنا على ذلك في التدريبات.

التتويج بالكأس

ذكر نجم النصر حبيب الفردان: إن فريقه قادر على التتويج بلقب الكأس؛ بعد أن تخطى عقبة العين في أرضه ووسط جماهيره، مع إدراكهم التام بصعوبة المهمة في النهائي، مشيداً في نفس الوقت بالعمل الكبير الذي يقوم به المدرب كورونسلاف في تعزيز دوافع اللاعبين.