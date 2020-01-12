المقعد الأوروبي يشعل «البريميرليج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعدما حسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليج» منطقياً، واحتلال مانشستر سيتي وليستر سيتي المركزين الثاني والثالث، أصبح المركز الرابع المؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بطولة قائمة بذاتها.

وفاز تشيلسي على بيرنلي بثلاثة أهداف ليرفع رصيده في المركز الرابع إلى 39 نقطة وبفارق خمس نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس والفائز على نوريتش سيتي برباعية نظيفة سجلها ماركوس راشفورد «هدفين أحدهما من ركلة جزاء» وأنطوني مارسيال وميسون جرينوود.

وخسر ليستر سيتي صاحب 45 نقطة بشكل مفاجئ أمام ساوثمبتون 1-2.

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وأعاد كريستال بالاس إلى أذهان الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال ذكريات العام 2013، حين سجل هدفاً قبل أن يتلقى بطاقة حمراء، في سيناريو تكرر مع لاعبه الغابوني بيار-إيمريك أوباميانج في المرحلة الثانية والعشرين أمس.

وانتزع بالاس على ملعبه التعادل من أرسنال بنتيجة 1-1.

وبحسب إحصاءات «أوبتا»، بات أوباميانج ثالث لاعب لأرسنال يسجل هدفاً ويطرد في المباراة نفسها خلال الدوري الممتاز لكرة القدم، والأول منذ أرتيتا بالذات ضد كريستال بالاس في أكتوبر/تشرين الأول 2013، على رغم أن تلك المباراة انتهت لصالح «المدفعجية» بهدفين نظيفين.