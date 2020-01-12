ختـام رائـع لمهرجـان ليـوا الدولـي فـي أبوظبـي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستار مساء أمس الأول على فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، واستمر المهرجان الذي اشتمل على العديد من الأنشطة الترفيهية والبطولات الرياضية من منافسات السيارات والرياضات التراثية لمدة 16 يوماً، شهدت أقوى التحديات والإثارة في مغامرات الصحراء، وكان الختام ببطولة صعود تل مرعب للسيارات.

وحققت المنافسة التي أقيمت في آخر أيام المهرجان نجاحاً كبيراً، بعد أن قدم المشاركون عروضاً مثيرة تجاوب معها الحضور، وسجلوا أرقاماً عالية في هذه النسخة في أهم الفئات، وكانت أهم الأرقام التي تحققت في فئة الهايلوكس للمتسابق مشعل بن محمد الخالدي محققاً المركز الأول بزمن قدره 5,348 ثانية، وحل محمد بن ناصر النعيم في المركز الثاني بزمن قدره 5,353 ثانية، وجاء في المركز الثالث أحمد بن علي الحمد بزمن قدره 5,595 ثانية، وحل رابعاً إبراهيم أحمد الشنيفي بزمن قدره 6,086 ثانية، واحتل عبدالله بن إبراهيم المجحد المركز الخامس بزمن قدره 6,320 ثانية.

تألق محمد راشد الجابري في فئة 6 سلندرات غاز وانتزع المركز الأول، وحل في المركز الثاني خالد عبدالله بن تركي الحبسي، وجاء خالد توفيق الرفاعي في المركز الثالث وحل يوسف محمد آل علي في المركز الرابع، واحتل يوسف علي الحمادي المركز الخامس.

وارتفعت وتيرة التحدي في تل مرعب وتمكن المتسابق خالد توفيق الرفاعي في فئة 8 سلندرات توربو من إحراز المركز الأول، وحل ثانياً بدر بن علي الحمد، وجاء ثالثاً عبدالرحمن بن حمد الهلال، وحل رابعاً يوسف خليفة الهاملي، واحتل مساعد بن عبدالله الهطلاني المركز الخامس.

توج الفائزين محمد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولي 2020، وحمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، ومحمد راشد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، والمهندس مطر سالم المنصوري مدير عام نادي ليوا الرياضي، وحصل الفائزون في المراكز الأولى على سيارة فئة نيسان، وشهد حفل الختام أيضاً تتويج الفائزين في منافسات بطولة الاستعراض الحر، وبطولة الدراجات وبطولة الاستعراض الرمالي بفئاتها المختلفة.

وأكد محمد علي المنصوري أن النسخة الحالية من المهرجان تعتبر نسخة استثنائية ومميزة وشهدت مشاركات دولية كبيرة من مختلف دول العالم بجانب مستوى المنافسة القوي الذي ظهر خلال المسابقات، وهو ما يعكس نجاح المهرجان في جذب أشهر المتسابقين. وقال إن النجاح الباهر الذي تحقق في النسخة الحالية سيضاعف من مسؤولية اللجنة العليا المنظمة لبذل مزيد من الجهد في الدورات القادمة. وأشار إلى أن الاستعداد للدورة القادمة بدأ من الآن، وذلك من خلال استطلاع آراء المشاركين والزوار والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم بهدف الاستفادة منها في تطوير النسخة المقبلة.

هذا وتقدم محمد راشد المزروعي بالشكر والتقدير للجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولي 2020 ولكل الجهات التي شاركت في تنظيم المهرجان، وأكد أن الجميع عملوا على تحقيق النجاح، وقال: عملنا على توفير كل الأجواء المثالية من أجل المتسابقين والمحترفين في كل فئة، ووفقنا في أن نصل، بشهادة كل المشاركين، للمستوى الأفضل في هذه الدورة هذا العام من المهرجان، ونحن نسعى في كل عام لتحقيق الأفضل، نعمل مع نهاية كل نسخة بالتجهيز والتحضير للنسخة التي تليها، ومن الآن نبدأ العمل والتجهيز لتل مرعب 2021 ونتمنى التوفيق للجميع ونبارك للفائزين في كل البطولات، وحظ أوفر للبقية في المواسم المقبلة لتحقيق أفضل النتائج.

وأعرب سعيد المرزوقي رئيس اللجنة الرياضية عن سعادته بالنجاح الكبير الذي صاحب تنظيم مهرجان ليوا 2020 بعد المجهود الكبير الذي بذلته اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وشدد على أن المهرجان شهد تطوراً ملحوظاً، وأن جميع المنافسات كانت مميزة من كل النواحي، وذلك بسبب التحديثات والإضافات التي شهدها المهرجان، ليس في السباقات الرياضية فقط وإنما في كل قطاعات المهرجان.