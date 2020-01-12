الحلواني: الأعمال متواصلة لإعادة الحياة لمضمار جبل علي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف



يقترب مضمار جبل علي من العودة إلى نشاطه المعتاد وتكملة السباقات الخمسة المتبقية من موسمه، وذلك بعد استكمال الأعمال في أرضيته.

والزائر للمضمار العائلي والأكثر شعبية هذه الأيام يلحظ حجم العمل الكبير الذي قام به مسؤولو مضمار جيل علي لتنفيذ توصيات هيئة الإمارات لسباق الخيل بخصوص «التراك» الرملي للمضمار الأصفر.

وأكد المهندس شريف الحلواني، مدير مضمار جبل علي تعليقاً على مشارفة الأعمال على الانتهاء: يقوم مضمار جبل علي بأعمال متواصلة على أرضية المضمار، وسيتواصل العمل طبعاً بعد هطول الأمطار للتأكد من عدم وجود أي تأثير في أرضية المضمار، وهو عمل روتيني لطالما قمنا به على مدى أكثر من ربع قرن من عمر هذا المضمار العريق، وقد طلبنا من هيئة الإمارات لسباق الخيل زيارة المضمار نهاية هذا الأسبوع حتى يطالعوا ما تم إنجازه، واقترحنا إقامة سباق تجريبي في حال لزم الأمر.

وتابع الحلواني: نحن على ثقة في حياديتهم وحكمتهم، حيث قام مضمار جبل علي بمجهود جبار وسباق مع الزمن لعودة الحياة للمضمار العائلي ولاستقبال جماهيره الغفيرة والذين لم يتوقفوا عن الاتصال بنا للاطمئنان على عودة مضمارهم لنشاطاته المحببة على قلوبهم، ونشكر المدربين والفرسان وطبعاً الملاك الذين سألوا عنا وهم من أحبوا مضمار جبل علي وأحبوا أن تجري خيولهم فيه، وأشادوا بما رأوه خلال مسيرة المضمار وأنه لم تسجل حادثةً واحدة على مر عمره الطويل من السباقات التي لا ينسى تاريخها كل العاملين في صناعة سباقات الخيل إقليمياً وعالمياً.