محمد إسماعيل: الإمارات خرج بمكاسب عدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

خسر فريق الإمارات، تجربته الودية أمام الوحدات الأردني بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة أشرك فيها مدرب «الصقور» عدداً كبيراً من لاعبي الصف الثاني، وذلك استعداداً لمباراة البطائح في الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى وبقية المباريات في الموسم.

شهد اللقاء عدداً كبيراً من مشجعي الوحدات ولفتوا الأنظار بالأهازيج والطبول وسط أجواء ماطرة وباردة.

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وأعرب محمد إسماعيل العوضي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الإمارات، عن سعادته بتواجد فريق الوحدات في الدولة، مشيراً إلى أنه فريق كبير ومعروف على مستوى المنطقة، وأشاد بالتجربة الودية واصفاً إياها بالمميزة على الرغم من النتيجة السلبية، مؤكداً أن الغرض من المواجهة لم يكن تحقيق الفوز وإنما المزيد من الاحتكاك للخروج بمكاسب فنية تدعم الفريق في مشواره في بطولة الدوري.

كما أوضح أن هذا اللقاء، كشف شيئاً إيجابياً إضافياً وهو أن نادي الإمارات لديه الإمكانية التي تتيح له تنظيم مثل هذا النوع من المباريات، وهو الأمر الذي يبعث على الارتياح ويفتح الباب لتنظيم مباريات أخرى بنفس الطريقة.

من جانبه، أشاد الدكتور بشار الحوامدة، رئيس نادي الوحدات الأردني بالتجربة، موضحاً أن الفريق استفاد منها كثيراً، وأن الجهاز الفني استغل المباراة أفضل استغلال، وذلك بإشراك مجموعة كبيرة من اللاعبين، بغرض تجهيزهم، وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المعسكر الإعدادي ستكون في دبي.

من جهة أخرى، يخوض بني ياس، مباراة ودية أمام الوحدات يوم الجمعة المقبل في إطار تحضيراته لمباراة النصر 24 الحالي.